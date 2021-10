Stepfather Fred: stellen neues Video „I Am The Sea“ und aktuelle Tourdaten vor

Mit Stepfather Fred veröffentlicht ein El Puerto Records-Urgestein am 29.10.2021 ein neues Album. Like The Sea – Constantly Moving, Constantly Drowing nennt sich das neue Werk der süddeutschen Alternative-Rocker. Heute veröffentlicht die Band mit I Am The Sea ein weiteres Video. Zudem gebt die Band die aktuellen Termine der Tour (präsentiert von Rockantenne) bekannt.

Alles, was Stepfather Fred anfassen, wird zum Rock’n’Roll. Das wird 2021 definitiv nicht anders sein und so kann sich die Fangemeinde auf ein weiteres tolles Album dieser Band freuen. Einen weiteren Vorgeschmack auf das, was da am 29.Oktober 2021 auf die Musikwelt losgelassen wird, konnte man bereits mit der ersten Single If She Falls (hier) bewundern.

Stepfather Fred Line-Up:

Sebastian Schuster – Gesang

Matthias Gaßner – Bass

György Hoffmann – Gitarre

Julius Dollinger – Schlagzeug

Stepfather Fred Tourdaten

30.10.2021 (Sa) – München, Backstage

06.11.2021 (Sa) – Memmingen, Kaminwerk

12.11.2021 (Fr) – Karlsruhe, Alte Hackerei

13.11.2021 (Sa) – Konstanz, Kulturladen e.V.

18.11.2021 (Do) – Düsseldorf, Pitcher

19.11.2021 (Fr) – Bremen, Aladin-Music-Hall

20.11.2021 (Fr) – Wolfenbüttel, KuBa – Kultur Halle

26.11.2021 (Fr) – Rohrschach (CH), Treppenhaus

27.11.2021 (Sa) – Bioberach, Kulturhalle Abdera

04.12.2021 (Sa) – Metzingen, Club Thing

10.12.2021 (Fr) – Oldenburg, Cadillac

16.12.2021 (Do) – Augsburg, SoHo Stage

17.12.2021 (Fr) – Sursee (CH), Kulturwerk 118

18.12.2021 (Sa) – Melchsee-Frutt (CH), Boni Horst

Stepfather Fred online:

https://www.facebook.com/stepfatherfred