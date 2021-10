Kælan Mikla: die isländischen Post-Punks kündigen Europatournee mit Kanga an

Nach der Veröffentlichung ihres vierten Albums, Undir Köldum Norðurljósum, am 15. Oktober auf Artoffact Records, kündigt das isländische Post-Punk-Trio Kælan Mikla eine Tour für das Frühjahr 2022 an, die sie durch zwölf Länder des europäischen Kontinents führen wird. Begleitet werden Kælan Mikla auf dieser Tournee von ihren Artoffact-Labelkollegen Kanga.

Undir Köldum Norðurljósum, übersetzt „Unter den kalten Nordlichtern“, strotzt nur so vor rohem Punk-Geist und skurrilen isländischen Visionen, die Kælan Mikla von Anfang an angetrieben haben. Das Revolver Magazine formulierte es kürzlich in einem Artikel: „Kühler, ursprünglicher Post-Punk … Zusätzlich zu der für die Gruppe charakteristischen Mischung aus ätherischem muttersprachlichem Gesang, markerschütterndem Geschrei, treibendem Bass und mechanischem Schlagzeug enthält die LP auch einen mitreißenden Gastauftritt der gleichgesinnten Blackgaze-Band Alcest.“

Hier könnt ihr Undir Köldum Norðurljósum hören und kaufen!

Kælan Mikla tourte bereits mit Bands wie Alcest, Drab Majesty und King Dude und wurde von Robert Smith von The Cure ausgewählt, um bei der Show zum 40-jährigen Jubiläum von The Cure aufzutreten, sowie beim Pasadena Daydream Festival.

Die aus Los Angeles stammende Kanga ist eine einzigartige und starke Kraft, die im Alleingang ihre eigene Art von Dark Pop schreibt und aufführt, der von einer Liebe zur Industrial-Musik geprägt ist. Das zweite Album von Kanga, You And I Will Never Die, wurde im März auf Artoffact veröffentlicht. In den Worten von post-punk.com: „[Kanga] ist ein einzigartiger Fixpunkt in der Szene, der post-apokalyptische Pop-Sensibilität mit körpernahen Rhythmen und gewundenen Melodien verbindet … Ihr dynamischer Mix aus Produktion, Songwriting, Gesangsmelodien und Synthesizern schafft einen üppigen, hochgradig tanzbaren Wandteppich.“

Hier könnt ihr You And I Will Never Die hören und kaufen!

Kanga wurde von Gary Numan ausgewählt, um als Hauptsupport für seine 40-Jahre-Jubiläumstournee durch Großbritannien zu touren; sie tourte auch mit The Black Queen (Greg Puciato von The Dillinger Escape Plan) und anderen.

Kælan Mikla mit Kanga : Tour 2022

Apr 13 – Berlin, DE @ Urban Spree

Apr 14 – München, DE @ Rote Sonne

Apr 15 – Strasbourg, FR @ La Laiterie Artefact

Apr 16 – Lucerne, CH @ Sedel

Apr 17 – Luxemburg, LU @ Rotondes

Apr 18 – Paris, FR @ Petit Bain

Apr 19 – Nantes, FR @ Le Ferrailleur – Club Concert

Apr 20 – Tourcoing, FR @ Le Grand Mix

Apr 21 – Aarschot, BE @ Jeugdcentrum De Klinker

Apr 24 – Nürnberg, DE @ Desi Nürnberg

Apr 26 – København, DK @ Spillestedet Stengade

Apr 27 – Malmö, SE @ Plan B

Apr 28 – Göteborg, SE @ Showdown

Apr 29 – Oslo, NO @ Blå

Apr 30 – Stockholm, SE @ Hus 7

May 03 – Helsinki, FI @ On the Rocks

May 04 – Tampere, FI @ Tullikamari Tampere

May 05 – Tallinn, EE @ Sveta Baar

May 06 – Riga, LV @ Klubs Melnā Piektdiena

May 08 – Warsaw, PL @ Pogłos

May 09 – Krakow, PL @ Hol

May 10 – Gdansk, PL @ Ziemia

May 11 – Wroclaw, PL @ Akademia

May 12 – Hannover, DE @ Cafe Glocksee

May 13 – Bochum, DE @ Die Trompete

May 14 – Mannheim, DE @ MS Connexion Complex

May 15 – Leipzig, DE @ Moritzbastei

Kælan Mikla online:

https://www.facebook.com/Kaelanmikla