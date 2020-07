Dead Quiet: neues Album, neue Single, neues Video der Proto-Metal-Helden aus Kanada

Dead Quiet stammen aus Vancouver.

Ihr drittes Werk Truth And Ruin zeigt die Band auf ihrem kreativen Höhepunkt.

Der mächtig gut produzierte Proto Metal ist bereit für die Arenen dieser Welt und hat Power und Charme.

Die Songs sind dramatisch, mitreißend, bezirzen durch eine famos integrierte Orgel und zollen den Hard-und-Heavy-Helden der späten Siebziger und frühen Achtziger Tribut.

Man erkennt das Faible der Band für Deep Purple Jams, Judas Priest Klassiker und extremes Tony Iommi Worshipping.

Daraus basteln Dead Quiet etwas ganz Eigenes.

Tolle Riffmeisterei, herzblutige Vocals und eine Balance aus Härte und Eingängigkeit, wie man sie sonst bei Bands wie Ghost findet, machen Dead Quiet zu einem ganz eigenen Biest.

Der charismatische Sänger Kevin Keegan war zuvor bei der Metal Blade Band Barn Burner.

Er hat eine großartige Stimme und brilliert mit einer immensen Bandbreite.

Er wurde schon 2018 als „der nächste große Stoner-Rock-Visionär“ gefeiert.

„Wir wollten ein wirklich unbarmherziges Album machen“, erklärt Keegan. „Es kommt besser auf den Punkt als Grand Rites, wo wir teilweise etwas ziellos waren und uns einfach zu viel Zeit nahmen. Diesmal wollten wir die Spannung für uns und die Hörer durchgehend aufrechterhalten. Ich liebe gute Hooks. Ich mag Songs, die dir den Schädel weghauen, aber zugleich im Kopf bleiben wie ein guter Pop-Track. Ich hatte ein sehr hartes Jahr hinter mir“, beschreibt er die inhaltliche Motivation des Albums. „Das hat mich extrem inspiriert. Ich war in einer sehr ungesunden Beziehung. Einige meiner Freunde starben. Durch meine Arbeit habe ich die Opioid-Krise in den USA an vorderster Front erlebt. Fast die komplette Band arbeitet in Downtown-Vancouver als Sozialarbeiter.“

Truth And Ruin wurde aufgenommen und gemischt von Jesse Gander (Japandroids, White Lung…).

Gemastert hat Alan Douches (Mastodon, Chelsea Wolfe…).

Truth And Ruin ist perfektes Futter für Fans von Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple, Thin Lizzy, Metallica, Queens Of The Stone Age, Graveyard, Witchcraft und Ghost.

Nun erscheint mit Partial Darkness eine neue Single inklusive Video.

Dead Quiet Frontmann Kevin Keegan sagt zu dem Song:

„Partial Darkness ist ein ein Begriff, mit dem ich eine Zeit im Leben beschrieb, die oberflächlich erfolgreich und produktiv war, aber in Wirklichkeit ziemlich trostlos. Hinter den Kulissen können sich Paranoia und Misstrauen auf eine destruktive Art und Weise manifestieren. Aber vertraue immer deinen Instinkten. Menschen sind in der Lage, ihr Leben völlig zu ruinieren. Lass das nicht zu.“

Streamen könnt ihr die Single hier: https://orcd.co/PartialDarkness

Und hier ist der Pre-Order-Link für das Album Truth And Ruin: https://deadquiet.bandcamp.com/album/truth-and-ruin

Truth And Ruin Tracklist:

1) Atoned Deaf

2) Forever Unsung

3) Of Sound And Fury

4) Truth And Ruin

5) Partial Darkness

6) The Sign Of A Sealed Fate

7) Cold Grey Death

Line-Up:

Kevin Keegan – Vocals, Guitar

Brock Macinnes – Guitar

Mike Grossnickle – Bass

Mike Rosen – Keyboards, Backing Vocals

Jason Dana – Drums

www.facebook.com/deadquietband

https://open.spotify.com/artist/5zNDL3ziMKzDJ73D5jZYXS?si=5Rtu5mDJQpCNj___BxRC0w