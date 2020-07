Future Palace: starten Pre-Order für kommendes Debütalbum »Escape«

Die aufstrebende Post-Hardcore-Formation Future Palace veröffentlichte ihre brandneue Single Ghost Chapter, produziert von Christoph Wieczorek (Annisokay), Sawdust Recodings und startet somit den offiziellen Pre-Order für ihr kommendes Debütalbum Escape, das am 18. September 2020 via Arising Empire erscheinen wird!

Bestellt euch das kommende Debütalbum Escape jetzt hier vor: https://FuturePalace.lnk.to/Escape

Schaut euch das Musikvideo zu Ghost Chapter hier an:

Future Palace: „Endlich können wir unsere neue Single Ghost Chapter enthüllen und verkünden, dass wir dieses Jahr unser erstes Album mit dem Namen Escape veröffentlichen werden. Es kommt am 18. September über Arising Empire raus! Um diesen Anlass zu feiern, spielen wir im Frühjahr 2021 eine Tour in Deutschland. Vorverkauf für das Album und die Konzerte beginnt heute! Wie wir alle wissen, macht die Kultur- und Eventbranche gerade eine unsagbar schwere Zeit durch – um der fraglos besonderen Relevanz von Livemusik und darstellender Kunst zu gedenken, zeigt unser neues Musikvideo unser erstes Jahr als Band auf Tour. Das letzte, was wir verlieren ist die Hoffnung auf viele weitere – es liegen bessere Zeiten vor uns allen.“

Future Palace gehen im Frühjahr 2021 auf Headline-Tour und unterstützen Annisokay auf ihrer EU-Tour 2021!

Future Palace Escape Tour 2021

presented by Impericon, Fuze & MoreCore.de

28.01.21 Nürnberg, Club Stereo

29.01.21 Frankfurt, Nachtleben

30.01.21 München, Backstage Club

04.02.21 Hannover, Lux

05.02.21 Köln, Stereo Wonderland

06.02.21 Berlin, Badehaus

18.02.21 Bremen, Tower

19.02.21 Hamburg, Logo

27.02.21 Leipzig, Naumanns

Tickets: http://tickets.future-palace.de

Annisokay EU Tour 2021

w/ Future Palace & Set Your Sails

Extratours presents

13.03.21 Göttingen – Exil

22.04.21 Prag – Rock Cafe

23.04.21 Cham – L.A. Eventhalle

24.04.21 Wien – Chelsea

28.04.21 Zürich – Dynamo, Werk 21

29.04.21 Wiesbaden – Schlachthof

30.04.21 München – Backstage

01.05.21 Schweinfurt – Stattbahnhof

05.05.21 Hannover – Musikzentrum

06.05.21 Hamburg – Gruenspan

07.05.21 Essen – Turock

08.05.21 Osnabrück – Bastard Club

14.05.21 Jena – F-Haus

26.05.21 Stuttgart – Universum

27.05.21 Nürnberg – Z-Bau

28.05.21 Berlin – Hole44

29.05.21 Köln – Helios37

Tickets: https://tourlink.to/annisokay

ICYM:

Schaut euch Parted Ways hier an: https://youtu.be/KifTJkfEbDE

Schaut euch Illusionist feat. Tobias Rische hier an: https://youtu.be/6-FbQYcAoc0

Schaut euch Anomaly hier an: https://youtu.be/4C3jDZwQGbs

Schaut euch Maybe hier an: https://youtu.be/MVc0Q5_sAZo

Menschen sind Herdentiere. Wenn wir uns verloren fühlen, werfen wir uns in die Arme unserer engsten Vertrauten. Wir suchen Anteilnahme und Verständnis bei unseren Nächsten und erfahren Heilung, wenn wir von anderen aufgefangen werden. Aber was, wenn genau eine solche Bezugsperson der Grund für unseren Kummer ist? Future Palace ergründen diese Frage auf ihrem Debütalbum mit erschütternder Wucht. Escape ist eine tiefgreifende Katharsis und die heilende Flucht aus toxischen Beziehungen. Das Berliner Trio verwandelt diesen reinigenden Prozess dabei in bildgewaltige Musik, die ihre Wurzeln irgendwo im Post-Hardcore hat, aber gleichzeitig noch Einflüsse zwischen Electronica, Soul und 80s-Synth-Pop vereint.

Future Palace sind noch nicht allzu lange eine Band. Erst Ende 2018 fand das Trio zueinander. Umso beeindruckender, wie akribisch die Berliner bereits so früh auf die Veröffentlichung ihrer ersten Platte hinwirkten. Escape entstand in Kooperation mit Christoph Wieczorek, der bereits mit namhaften Acts wie Annisokay oder Emil Bulls zusammengearbeitet hat. In dessen Studio in Halle verfeinerten Future Palace über ein halbes Jahr hinweg ihre Songs. Dass die Band dabei mit solcher Liebe zum Detail ihre Musik formte, zahlt sich in den komplexen Genre-Gewalten aus, die schließlich auf der Platte aufeinanderprallen. Das Minutiöse im Erarbeitungsprozess geht aber über die musikalische Komponente hinaus, denn Future Palace sind mehr als nur eine Band mit ausgefeilter Musik. „Das Ziel der Band ist für mich vor allem – auch passend zum Namen – eine bessere Zukunft zu schaffen“, erklärt so etwa Sängerin Maria die Ausrichtung des Projekts. „Wir wollen trotz schweren Erlebnissen Stärke entwickeln und eine Motivation für andere Menschen werden.“

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

