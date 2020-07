Kalahari: Playthrough-Video veröffentlicht

Die neueste EP Theia wurde erst vor wenigen Wochen veröffentlicht, aber Kalahari hören nie auf! Die italienische Metalband gibt den Massen das Playthrough-Video für Followers Of The Lich, einen der beliebtesten Songs des neuen Albums:

Kalahari setzen sich als eine der heißesten Enthüllungen der internationalen Metalszene durch und das neue Album wurde von der Presse sehr gut aufgenommen.

Lob für Theia:

“Theia Kalahari sind eine aufregende Band und ich kann es kaum erwarten zu hören, was sie als nächstes tun.” – 10/10, GBHBL.com

“Theia ist eine kraftvolle Präsentation emotionaler Klänge, akut ausgedrückt, mit beeindruckender Definition und ansteckenden Melodien. Es ist ein Kunststück des Metal-Genies.” – 10/10, Rock Queen Reviews

“In Theia finden wir Majestät, Professionalität und Sicherheit bei der Herstellung von Schönheit. Eigenschaften, die nur Künstler unbewusst besitzen.” – 85/100, Loud and Proud

Theia EP ist verfügbar auf: Bandcamp: https://kalahariofficial.bandcamp.com/ Amazon: https://amzn.to/2VdLyHZ Apple Music: https://apple.co/3dyB1Oa Distrokid: https://bit.ly/KalahariDistrokid

Theia Tracklist:

01. Theia

02. Followers Of The Lich

03. Zombie Night

04. I Am The Mountain

05. Cabled Core

Kalahari Line-Up:

Nicola Pellacani – Gesang

Gabriele Bartolucci – Gitarren

Gino Annichiarico – Gitarren

Joshua Pini – Bass

Alessandro Visani – Schlagzeug

