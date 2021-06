Kælan Mikla: streamen Song „Ósýnileg“ vom neuen Album

Adult Swim Singles haben als fünften Eintrag im 2021er Programm einen neuen Song des isländischen Dark-Pop-Trios Kælan Mikla geteilt. Ósýnileg ist nach Sólstöður im letzten Monat die zweite maßgeschneiderte Single des Trios des laufenden Jahres und zeigt die Vorliebe der Gruppe für einen Synth-lastigen und Hook-getriebenen Post-Punk-Ansatz. Die neuen Songs bieten Einblicke in Kælan Miklas kommendes viertes Album, das sich um Folklore und Märchen drehen wird und die Band noch tiefer in ihr ganz eigenes Reich voller Magie und Mystik eintauchen lässt.

Kælan Mikla wurden 2013 im Rahmen eines Poesiewettbewerbs in Reykjavik gegründet und haben sich seitdem von einem DIY-Punk-Projekt zu einer etablierten Gruppe entwickelt, die fester Bestandteil der aktuellen Musikszene ist. Kælan Mikla haben eine Welt voller isländischer Geschichte und Kultur geschaffen, inspiriert von Folklore, düsterem Wetter, Natur und Märchen, die sie wunderschön in ihrer Muttersprache präsentieren. Kælan Mikla haben drei Full-length-Alben veröffentlicht, die alle ihren ganz eigenen Charme besitzen, da sie eher ihrem Instinkt folgen als sich einem bestimmten Genre unterzuordnen.

Kælan Mikla tourten mehrmals durch die USA und Europa, unter anderem mit Alcest, Drab Majesty und als eigenständige Headliner. Zudem wurde die Band von Robert Smith von The Cure als Support auf mehreren Festivals in Großbritannien und den USA ausgewählt.

Kælan Mikla nehmen derzeit ihr viertes Album mit dem Produzenten Barði Jóhannsson auf, das im Herbst erscheinen wird.

„Mitreißende, unheimliche Klanglandschaften, unwiderstehliche Post-Punk-Hooks und Dance-Beats, gepaart mit Engelsstimmen und blutrünstigen Kreischen.“

Kelsey Chapstick, Revolver

https://www.facebook.com/Kaelanmikla