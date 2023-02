Volcanova – Cosmic Bullshit

Die isländische Band Volcanova hat im letzten Winter ihr zweites Werk Cosmic Bullshit als Mini-Album veröffentlicht, welches über The Sign Records über den Globus gejagt wurde. Das Album präsentiert den markanten Stoner Rock-Sound und weist eine Spielzeit von 26 Minuten vor. Neben Rockeinflüssen lassen die drei Musiker um Gitarrist und Sänger Samúel Ásgeirsson auch die Metal Muskeln spielen. Mit Cosmic Bullshit setzen Volcanova ein weiteres Ausrufezeichen aus der Szene Islands und begeistern weltweit Fans des Genres damit. Doch was taugen die sechs Stücke um den Opener Salem? Schnell ziehen dunkle Stoner Wolken auf. Kein Wüstensand prägt die Platte, sondern dichte Seenebel, die man von der Vulkaninsel kennt. Heiße Geysire brechen aus dem Boden, während die beiden Werke Gold Coast und Desolation sprudelnd emporsteigen. Nach den ersten drei schnellen Nummern wirft End Of Time den Anker. Auf der Stelle bleiben Volcanova stehen. Die Melodien tropfen langsam von den Grashalmspitzen gen steinigen Untergrund. So schroff wie ihre Heimat geizen die Nordeuropäer an fröhlichen Atmosphären. Vielmehr soll ein druckvoller Gitarrensound den Hörer begeistern. Þorsteinn Árnason am Bass unterstützt Samúel an der zweiten Axt. Gesanglich hinterlassen alle drei Protagonisten ihre Spuren auf den Rillen der Platte. Dagur Atlason hinter der Schießbude hat eben auch noch andere Qualitäten. Viel zu meckern findet man auch nach mehreren Durchläufen nicht. Ein paar saftigere Refrains wären eine coole Option. Diese Chance lassen sie liegen und lassen uns in instrumentale Passagen fallen. Wer auf die harten Burschen Islands steht, sollte auch Volcanova kennen, die in old school Manier auf den Pfaden amerikanischer und australischer Genre-Größen wandern. Als Anspieltipp schmeiße ich ganz mutig die erste Komposition Salem ins Rennen.

