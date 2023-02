Twilight Force: veröffentlichen neue Single „Skyknights Of Aldaria (Orchestral Version)“

Vier Wochen nach der Veröffentlichung ihres neuesten Werkes At the Heart of Wintervale und dem erfolgreichen Abschluss einer Europatournee vor wenigen Tagen, veröffentlichen die schwedischen Symphonic Power Metaller Twilight Force nun ihre neue Single Skyknights Of Aldaria (Orchestral Version). Der Song, der als erster Bonustrack auf dem neuen Album erscheint, ist eine Instrumentalversion eines Albumtracks. Auch hier wurde die Balance und das Arrangement angepasst und ein neuer Mix speziell für die Orchesterversion erstellt, der dem Song ein völlig neues und einzigartiges Flair verleiht. Eine epische Erweiterung, die sich perfekt in die Hymnen der Twilight Kingdoms einfügt!

Hört euch die neue Single Skyknights Of Aldaria (Orchestral Version) hier an:

Twilight Force kommentieren:

„Seid gegrüßt, Reisende! Twilight Force sind nun nach einer erfolgreichen und magisch glorreichen Tour an unsere Wohnorte zurückgekehrt! Im Laufe von mehr als drei Wochen sind wir weit gereist und haben triumphale Schlachten in einer Vielzahl von Königreichen auf der sterblichen Ebene erlebt! Doch neue Abenteuer warten bereits auf uns! Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass wir nun die Orchesterversion von Skyknights Of Aldaria auf die digitale Welt loslassen, was euch die Möglichkeit geben wird, mehr Details und Feinheiten in den Orchesterarrangements zu genießen. In der Peripherie der symphonischen Klanglandschaften lauern zahlreiche instrumentale Elemente, und wir hoffen, dass Sie darin neue und aufregende Überraschungen finden werden.

Begleiten Sie also die mythischen Adlerreiter auf ihrem Weg, einen schändlichen Zauberer zu besiegen. Lasst uns durch die Lüfte schweben und gemeinsam die Nacht der tausend Tage beenden!“

Kauft euch At the Heart Of Wintervale auf verschiedenen Formaten und streamt das Album hier:

Mehr Infos zum neuen Album bekommt ihr hier:

Twilight Force online:

