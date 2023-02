Hammerfall: kündigen 20-Jahres-Jubiläumsausgabe von „Crimson Thunder“ an

Die schwedischen Power Metal-Legenden Hammerfall kündigten kürzlich ihre Rückkehr zu Nuclear Blast an und feierten einen Meilenstein ihrer Karriere, als bekannt wurde, dass ihre Alben Renegade, Crimson Thunder, No Sacrifice, No Victory und Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken in Schweden Goldstatus erreicht haben. Und um die Flammen noch weiter anzufachen, wurde bekannt, dass Crimson Thunder 60.000 Verkäufe überschritten und Platinstatus erreicht hatte.

Am 15. Februar kündigte die Band stolz eine spezielle 20-Jahres-Jubiläumsausgabe von Crimson Thunder an, die am 28. April über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird und ihre Retrospektive-Reihe fortsetzt.

Das vierte Studioalbum wurde von Fredrik Nordström neu abgemischt und gemastert, und diese definitive Version enthält bisher unveröffentlichte Tracks aus der Vorproduktion, ein brandneues Medley und akustische Live-Songs.

Um den Fans einen Vorgeschmack zu geben, gibt es hier eine neu abgemischte und neu gemasterte Version ihres beliebtesten Songs Hearts On Fire.

Hier anhören/vorbestellen: https://hammerfall.bfan.link/hearts-on-fire-1442.ema

Seht euch das Video hier an: http://nblast.de/HeartsOnFire

Gitarrist Oscar Dronjak kommentiert: „Es gibt eine Menge, worauf man sich bei dieser Veröffentlichung freuen kann, selbst wenn man ein eingefleischter Templer ist, der schon alles in seiner Sammlung hat: ein brandneuer Album-Remix von Fredrik Nordström, nie zuvor gehörte Bonustracks aus der Vorproduktion, exklusive akustische Live-Versionen – diese Jubiläumsausgabe ist vollgepackt mit einzigartigen Sachen, die zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken. Dies ist unsere bisher größte Jubiläumsedition!“

Crimson Thunder 20-Year-Anniversary Edition ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Digital Album

– 3CD Digi Box

– Platinum Edition – 2LP Trifold Silver Vinyl

– Crimson Edition – 2LP Trifold Marbled Red /Black Vinyl

– Thunder Edition – 2LP Trifold Marbled Blue/White/Black

Seht euch die Tourdaten hier an!

Europa:

24.03.23 SE Örebro – Frimis Salonger

25.03.23 SE Karlstad – Nöjesfabriken

31.03.23 SE Skövde – Skövde Kulturhus

01.04.23 SE Huskvarna – Folkets Park

14.04.23 SE Sundsvall – Club Deströyer

15.04.23 SE Umeå – Nolia

20.04.23 SE Malmö – Kulturbolaget

21.04.23 SE Kalmar – Kalmar Salen

22.04.23 SE Sälen – Högfjällshotellet

27.04.23 SE Stockholm – Cirkus

05.05.23 DE Bochum – RuhrCongress *with Helloween

06.05.23 DE Hamburg – Sporthalle *with Helloween

US-Tour

12.05.23 US Houston, TX – Wharehouse Live

13.05.23 US Dallas, TX – The Factory

15.05.23 US Atlanta, GA – The Masquerade

16.05.23 US St Petersburg, FL – Jannus Live

18.0523 US Silver Spring, MD – The Fillmore

19.05.23 US Philadelphia, PA – Underground Arts

20.05.23 US New York City, NY – Terminal 5

21.05.23 US Worcester, MA – Palladium

22.05.23 CAN Montreal, QC – Théâtre Fairmount

23.05.23 CAN Toronto, ON – History

24.05.23 US Royal Oak, MI – Music Theatre

25.05.23 US Columbus, OH – The King of Clubs

26.05.23 US Chicago, IL – Riviera Theatre

27.05.23 US Minneapolis, MN – Fillmore

28.05.23 US Lawrence, KS – The Granada

30.05.23 US Denver, CO – Ogden Theatre

31.05.23 US Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

01.06.23 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

02.06.23 US Inglewood, CA – YouTube Theater

03.06.23 US San Francisco, CA – The Warfield

04.06.23 US Roseville, CA – Goldfield Trading Post

Festivals:

24.06.23 NO Oslo – Tons Of Rock

15.07.23 AU Leoben – Area 53 Festival

12.08.23 ES Villena – Leyendas Del Rock

16.-19.08.23 DE Dinkelsbuehl – SummerBreeze

17.-19.08.23 CZ -Moravsky Krumlov-Castle Garden – Rock Castle

Hammerfall – Line-Up:

Joacim Cans – Gesang

Oscar Dronjak – Gitarre

Fredrik Larsson – Bass

Pontus Norgen – Gitarre

David Wallin – Schlagzeug

Homepage: Link

Facebook:Link

Instagram: Link