The Foreign Resort: kündigen ihr Remix-Album „OutRemixed“ an

The Foreign Resort, das herausragende Post-Punk-Trio aus Kopenhagen, haben ein neues Remix-Album angekündigt, das auf ihrem 2019 erschienenen Album Outnumbered basiert. Das neue Album trägt den Titel OutRemixed und ist eine Neuauflage des Originals in voller Länge. Die Band beauftragte mehrere Kollegen aus der Post-Punk-Szene, den Songs ihre eigene Note zu geben. Die Remixe stammen von den Bootblacks, NITE, Then Comes Silence und vielen anderen, und die erste Single kommt mit freundlicher Genehmigung der Kalifornier Creux Lies.

The Foreign Resort kombiniert die schattenhafte Mystik der The Cure Pornography-Ära von The Cure mit einer treibenden Produktionsästhetik im Stile von LCD Soundsystem. Verschlungene, mit Hall überzogene Gitarrenlinien gleiten über Steffan Petersens motorischem Bass und Morten Hansens kraftvollem Schlagzeugspiel, während Mikkel Borbjerg Jakobsens straffer und aufrichtiger Gesang deine Aufmerksamkeit fordert. The Foreign Resort sind unermüdlich auf Tournee, süchtig nach der Faszination der verlorenen Highways Amerikas und teilten sich die Rechnungen mit Bands wie Cold Cave, DIIV, The Soft Moon, She Past Away, The KVB, Slowdive, Minor Victories, Ash Code und viele mehr. Seit 2010 hat die Band mehr als 420 Shows in Nordamerika und Europa gespielt, mit Auftritten bei mehreren Festivals wie SXSW, Iceland Airwaves, Wave Gotik Treffen, Canadian Music Week, POP Montreal oder auch Nocturnal Culture Night.



The Foreign Resort OutRemixed – Tracklist:

1. Hot Summers (Melted Mirror Remix)

2. Send Your Heart To The Riot (Creux Lies Remix)

3. Burn In The Night (NITE Remix)

4. Outnumbered (Bootblacks Remix)

5. She Is Lost (HAPAX Remix)

6. Obsessing (New Canyons Remix)

7. Clouds (Candélabre Remix)

8. In Gloom (TRAITRS Remix)

9. Hearts Fade Out (Then Comes Silence Remix)

10. Clouds (Vapour Trail Remix by Gordon Young)



The Foreign Resort