Bullet For My Valentine: veröffentlichen neue Single & Video „Rainbow Veins“

Bullet For My Valentine haben die neue Single Rainbow Veins aus ihrem kommenden selbstbetitelten Album Bullet For My Valentine veröffentlicht.

Rainbow Veins ist jetzt draußen und wir könnten nicht glücklicher sein, dass ihr den Song endlich hören könnt. Es ist einer unserer Lieblingstracks vom kommenden Album und wir sind uns sicher, dass er auch einer von euren sein wird. Dreh ihn auf!“

Bullet For My Valentine

In der Zwischenzeit wird Bullet For My Valentine (das Album) nun am 5. November 2021 über Spinefarm /Search & Destroy veröffentlicht. Die zweiwöchige Verzögerung ist auf Probleme bei der Produktion zurückzuführen.

Hier geht es zur Tracklist:

Bullet For My Valentine – Line-Up:

Matt Tuck – Gesang und Rhythmusgitarre

Michael „Padge“ Paget – Leadgitarre

Jamie Mathias – Bass

Jason Bowld – Schlagzeug

Bullet For My Valentine – online:

www.bulletformyvalentine.com

www.facebook.com/BulletForMyValentine

www.instagram.com/bfmvofficial/