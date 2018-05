Stepfather Fred: Tourbeginn am 3. Mai

Stepfather Fred: Tourbeginn am 3. Mai

Stepfather Fred starten ihre vierwöchige Enhancer Tour!

Das sympathische Heavy Alternative Quartett aus dem Allgäu tourt dabei mit verschiedenen Support Acts durch die Republik.

Termine:

03.05 Augsburg Soho Stage

09.05 Ulm Roxy

10.05 Luzern (CH) Bar59

11.05 Schongau Moritz

12.05 Garmisch-Partenkirchen JUZ

17.05 Stuttgart Kap Tormentoso

18.05 Hechingen Rockcafé Kiss

19.05 Karlsruhe Jubez

20.05 Lindau Vaudeville

24.05 München Backstage

25.05 Bamberg Sound´n´Arts

26.05 Braunschweig Shorty Media

30.05 Viersen Rockschicht

31.05 Bremen Meisenfrei

01.06 Stelle (HH) Klimperkasten

02.06 Berlin Blackland

Das Album ist als CD und „White Vinyl“ LP im El Puerto Records Shop erhältlich.

Aktuelles Video:

I Have To End (Official Video)

Mehr Info:

www.stepfather-fred.de

www.facebook.com/stepfatherfred

Kommentare

Kommentare