Heute stellen den zweiten von vier Songs der Bonus-Live Session vor: The Pain

Bassist Matthias Gaßner sagt dazu:

Doomiger Anfang, bretthartes Riff, Eskalatio! Meine absolute Lieblingsnummer… vor allem live! Der Song schaltet bei mir irgendwie das Gehirn aus und ich dreh auf der Bühne komplett durch. Das Schöne: Auch die Leute vor der Bühne moshen was das Zeug hält! Geht also nicht nur mir so. Umso mehr freut es mich, diese Nummer als Bonustrack auf unserer ersten Doppel-LP für alle Ewigkeiten gepresst zu haben!