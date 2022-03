Stepfather Fred: läuten Teil 2 der Release Tour mit neuem Video ein

Im Herbst 2021 erschien das sechste Album der süddeutschen Alternative Rocker von Stepfather Fred.

Like The Sea, dessen Release Tour durch die anhaltenden Einschränkungen in der Live-Szene unterbrochen wurde und nun in eine Fortsetzung erfährt. Für eine so erfahrene und so geschätzte Live-Band wie das Quartett aus dem Allgäu, die über 500 Livekonzerte bislang gespielt hat, zählt nur der Blick nach vorne. Sie freuen sich einfach nur wieder auf die Bühne und vervollständigen die Release-Tour mit weiteren 11 Konzerten deutschlandweit. Zusätzlich heizen sie die Fans mit einem weiteren spektakulären Video ein.

Tourdaten:

18.03.22 Werkhof Hohenlimburg

19.03.22 Rockschicht Vieresen

25.03.22 Club Thing Metzingen

26.03.22 SoHo Stage Augsburg

08.04.22 Cadillac Oldenburg

09.04.22 Scheuer Idstein

16.04.22 GoIn Obergünzburg

22.04.22 Abdera Biberach

23.04.22 Stud Offenburg

29.04.22 Kuba-Halle Wolfenbüttel

30.04.22 tba

Die Tracklist zu Like The Sea findet ihr hier:

Stepfather Fred – Line-Up:

Sebastian Schuster – Gesang

Simon Bihlmayr – Gitarren

Matthias Gaßner – Bass

Julius Dollinger – Schlagzeug

Stepfather Fred – online:

stepfather-fred.de

www.facebook.com/stepfatherfred