Schlichtenfest Open Air am 26.07. und 27.07.2024 in Ottobeuren

Eventname: Schlichtenfest Open Air

Bands: Remember Your Scars, Tezura, Love Gun, Behind Bars, Sagenbringer, Stepfather Fred, Blackbriar, Brainstorm, Sendeschluss, Creed Zero, Funeral Pile, May The Tempest, Escape From Wonderland, Defocus, Agathodaimon, Sinister, Legion Of The Damned, Blodtåke

Ort: Guggenberg 23, 87724 Ottobeuren

Datum: 26.07. – 27.07.2024

Kosten: Tagesticket 33 €, Wochenend Ticket 59 €

Besucher: ca 1500

Links: https://www.schlichtenfest.de

https://www.facebook.com/schlichtenfest

https://www.instagram.com/schlichtenfestopen

Das Schlichtenfest Open Air ist ein kleines Underground und Newcomer Heavy Metal Open Air, welches im August 2015 das erste Mal öffentlich stattgefunden hat. Entstanden ist das Festival aus einem seit 2007 jährlich stattfindenden Grillfest befreundeter Metalheads. Auch dieses Jahr war das Festival komplett ausverkauft. Es waren dieses Jahr knapp 1500 Personen, die das Schlichtenfest über das Wochenende besucht haben. Wie jedes Jahr sind Fans und Freunde von Rock- und Metalmusik angereist, um auf der idyllischen Waldlichtung in Guggenberg bei Ottobeuren, mit Pool, regionalem Bier, Köstlichkeiten und natürlich guter Musik die Zeit zu genießen.

Donnerstags ab 18 Uhr war der Campingplatz geöffnet, ein großer Platz, der sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Für Personen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren sind, bestand die Möglichkeit, den Bulls Shuttle zu rufen, bei dem die Anfahrt nicht berechnet wird.

Die Preise, egal ob Tickets, Essen oder Trinken, sind mehr als fair. Das Ticket für das komplette Wochenende liegt bei 59 €, das Camping ist kostenlos und muss nicht noch extra bezahlt werden. Auch Toiletten und Duschen sind vorhanden. Es gibt insgesamt vier Toilettenwagen, davon ist einer behindertengerecht. Es gibt eine gute Auswahl an Essen und Trinken und auch eine gute Auswahl an Frühstück.

Freitag

Die erste Band des Tages und des Festivals ist Remember Your Scars, eine Alternative Metal Band aus dem Raum Biberach. Sie eröffnen die Stage pünktlich um 13:45 Uhr mit strahlendem Sonnenschein und einigen Personen vor der Stage mit Moshpits und Circlepits – ein würdiger Start für das Festival.

Tezura ist eine vierköpfige Thrash Metal/Metalcore Band aus München, die mir noch nicht bekannt ist. Gute Laune und Moshpits sind hier angesagt. Gespielt wird ein kräftiger Mix aus Thrash und Metalcore, der richtig zum Bangen animiert.

Weiter geht es mit der Band Love Gun, dabei habe ich musikalisch was komplett anderes erwartet, als gespielt wird. Mit Rap Rock und Metal auf der Stage ziehen sie einige Metalheads an die Bühne und überzeugen uns mit ihrem Können. Kurz vor Ende der Show sagen sie uns, dass sie eine Runde Schnaps ausgeben wollen – wie viele wohl das Angebot nutzen?

Behind Bars sind eine belgische Band und überzeugen uns mit einer schweren Mischung aus Groovy und Thrash Metal, die auf explosive und energische Weise gespielt wird. Es fliegen plötzlich kleine schwarze Bälle mit dem Bandlogo durch die Menge, egal ob groß oder klein, die Musik sowie die Spielerei sind gern gesehen.

Nun kommt eine Band, auf die ich mich persönlich sehr freue und kann es kaum erwarten, sie auf der Bühne zu sehen. Sagenbringer, eine Band Folk/Pagan Metal aus Norddeutschland. Die Bühnengestaltung ist meines Erachtens wunderschön und einzigartig, die Show überzeugt mich und ist sogar besser, als ich gedacht habe.

Die Allgäuer Rockband Stepfather Fred ist wieder am Start und sorgt für eine super Stimmung und Moshpits vor der Bühne. Die Band ist jedes Mal ein Fest, egal ob auf dem Schlichtenfest, dem AAARGH oder anderen Festivals. Die Stimmung passt einfach immer.

Aus den Niederlanden ist die Alternative-Metal-Gothic-Rock Metal Band Blackbriar angereist. Melodisch, verträumt und doch dunkel haben uns Blackbriar. Die Band fällt definitiv aus dem Rahmen des Line-Ups, doch bringt sie gute Stimmung und eine kleine Verschnaufpause für viele. Was ich etwas schade finde, Blackbriar haben leider kein Merchandise dabei.

Brainstorm, die Power Metal Band aus Gerstetten, gestaltet heute das Hauptprogramm. Mit Heavy und Power Elementen sind sie schon seit 1989 unterwegs und haben bereits 13 Studioalben und eine lange Karriere hinter sich. Vor der Bühne sind Pits und Tänze Programm.

Als Headliner des Tages haben wir eine Band mit außergewöhnlichem Namen, ich wundere mich, seit wann da steht, wann Sendeschluss ist. Doch das ist Tatsache, der Name gehört einer HC-Punk ’n‘ Roll Band aus Bayern mit ihrem Eselmaskottchen und ihren Eselarmee-Patches. Diskussionsthema des Tages bei vielen, aber nicht im negativen Sinne. Sie erfreuen uns mit ihrer Show und der Musik bis um 1:30 Uhr.

Samstag

Die erste Band des Tages ist Creed Zero, ein junges Melodeath/Metalcore Trio aus dem Westallgäu. Pünktlich um 13:55 Uhr starten sie mit ihrer Show und ziehen bei strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung schon einige Personen vor die Bühne.

Die Band Funeral Pile startet um 15:05 Uhr und haut uns Blackened Death/Doom Metal um die Ohren, eine Menge Spaß und Pits sind angesagt. Vor der Stage ist schon gut was los und die Besucher genießen den Moment. Verdient, der Liveauftritt ist super, es macht Spaß, den Herren und Damen der Band zuzuschauen und zum Takt zu headbangen.

May The Tempest, eine Münchener Metalcore Band, steht kurz darauf auf der Bühne. Von ruhigeren Klängen bis hin zur fast brutalen Zerrissenheit und Wut ist alles dabei. Besonders auffallend sind die Banner, die weiß-blau gehalten sind, passend zu ihrem Album Rise To Remain, welches 2021 erschienen ist.

Escape From Wonderland ist eine Band, die ich bisher noch nicht live gesehen habe, und ich bin gespannt, wie sie live sind. Die Metalcore Band aus Stuttgart, egal ob laut, schnell, technisch oder melodisch und inspirierend, die Jungs wissen, wie sie es verpacken müssen.

Defocus sind eine Metalcore Band aus Aalen. Das Logo der Band ist für manche bestimmt unleserlich, doch passt es einfach perfekt zu dem Bandnamen. Ihr neues Album There Is A Place For Me On Earth erschien dieses Jahr im März. Die jungen Herren liefern eine geniale Show, die sehr viel Spaß macht.

Agathodaimon ist eine Band, mit der ich anfangs nicht anfangen konnte. Ich kenne sie nicht und weiß auch nicht, was sie für Musik machen. Es stellt sich heraus, dass sie eine Dark Metal Band aus Mainz sind. Ich kann sie von meiner Position aus gut sehen und hören. Überzeugt haben sie mich auf jeden Fall, hat sich definitiv gelohnt.

Sinister starten pünktlich mit ihrer Show, es ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber man kann ja nicht alles mögen. Es kommen immer mehr und mehr vor die Bühne und genießen die Show der Band. Schade auch hier ist, dass anfangs kein Merch da ist. Der kommt erst ca. eine Stunde nach der Show.

Headliner des Schlichtenfests und die dritte niederländische Band sind Legion Of The Damned, eine Death/Thrash Metal Band, die viele schon kannten und sehnsüchtig darauf warteten, dass die Band ihre Show anfängt, darunter auch ich. Die Show ist definitiv, wie ich sie mir vorstelle.

Blodtåke eine Band, auf die ich auch schon lange gewartet habe, sie endlich mal live zu sehen. Deathened Black Metal mit aus dem Norden, eine lange Anreise, wie manch andere Band, die auf dem Schlichtenfest ist. Ich genieße die Show und sehe Tänzer, Pits und eine Menge guter Laune.

Fazit

Was für ein Hammer-Wochenende! Viele Menschen wiedergesehen, die man lange nicht gesehen hat, und auch viele neue Leute kennengelernt. 18 verschiedene Bands auf zwei Tage verteilt, man fühlte sich sehr gut unterhalten. Es war sehr warm, bis es bei Legion Of The Damned anfing zu regnen, was vielen aber nichts ausmachte. Der Veranstalter sorgte dafür, dass genug Regencapes vorhanden waren und keiner der Besucher nass zum Schlafplatz musste.

Es wurden so viele schöne neue Erinnerungen geschaffen. Klar, der Pool ist direkt am ersten Tag kaputtgegangen, was schade ist, doch das kann mal passieren. Ich hoffe aber, dass wir nächstes Jahr den alten Pool wieder haben, der hielt mehr als nur einen Circlepit aus. Wir hatten aber dafür den Rest des Wochenendes strahlenden Sonnenschein. Eine Crew, die den Besuchern das gab, was sie benötigten, egal ob Getränke, Essen, Merchandise oder Ähnliches. Ich selbst war am Band Merch vertreten und hatte eine perfekte Sicht auf die Bühne und was davor abging.

Ein anderer Pluspunkt ist wie jedes Jahr, wie sauber der Campingplatz wieder verlassen wird. Wir alle kennen Fotos, wie es aussehen kann. Doch hier ist es ganz anders, eins der saubersten Festivals, die ich je sah. Auch finde ich es gut, dass die Toilettenwagen beleuchtet und auch nachts ohne Taschenlampe gut zu finden sind. Und dass genug Platz ist, dass man keine Angst haben muss, über ein Zelt zu stolpern. Zudem ist es ein Pluspunkt, dass man keine halbe Weltreise vom Campingplatz zum Gelände machen muss. Voller Vorfreude blicken viele, darunter auch ich, auf das Schlichtenfest 2025.