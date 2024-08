Accvsed: veröffentlichen brandneue Single/Video „Avoider“

Die Heavy-Band Accvsed haben soeben ihre brandneue Single Avoider über Arising Empire veröffentlicht, die eine kühne Weiterentwicklung ihres Sounds darstellt. Diese Veröffentlichung zeigt die bisher aggressivste und unerbittlichste Seite der Band und läutet eine neue Ära ein, die sich durch ein noch nie dagewesenes Gefühl von Dunkelheit und Brutalität auszeichnet.

Avoider befasst sich mit dem wiederkehrenden Kreislauf der Angst vor emotionaler Verletzlichkeit und dem daraus resultierenden Rückfall in destruktive Muster. Der Protagonist hat Angst, Hilfe und Zuneigung anzunehmen, und schiebt das Gute in seinem Leben von sich. Obwohl sie sich nach Befreiung und Verständnis sehnt, erkennt sie ihren Fehler erst, als es bereits zu spät ist. Musikalisch haben sich Accvsed nicht weit von ihrem unverwechselbaren Sound entfernt, der freche Riffs mit brutalem, aber elegantem Gesang und einem charakteristischen, treibenden Hook verbindet.

Jetzt Avoider hier anschauen:

Erhältlich auf DSPs: https://arisingempire.com/avoider

Die 2021 gegründete Band Accvsed hat sich immer an ein Prinzip gehalten: sich der Welt authentisch zu präsentieren, ohne eine Rolle zu spielen oder ihre Äußerungen zu beschönigen. Sie lassen ihre tiefsten Traumata und Ängste in ihre Musik einfließen und schaffen so eine unverwechselbare und energiegeladene Mischung aus fetten Gitarrenriffs, einzigartigem Gesang und rohen Emotionen. Diese Kombination formt ihren Sound zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Die aus Wiesbaden stammenden Accvsed haben schnell erkannt, dass es nicht ihr Ziel ist, eine lokale Band zu sein. Mit ihrer Debüt-EP House Of Doubt, die im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, haben sie sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht. Die bahnbrechende Single Currents führte die 6-Song-EP an, legte das Fundament für ihren sich ständig weiterentwickelnden Musikstil und verschaffte ihnen weltweite Aufmerksamkeit. Dieser Erfolg führte zu Support-Shows und Festivalauftritten in ganz Deutschland und festigte ihren Ruf als feste Größe in der Heavy-Musik-Szene.

Mit Avoider verschieben Accvsed weiterhin ihre Grenzen und definieren ihren Sound neu, um die Voraussetzungen für noch größere Erfolge zu schaffen.

Erlebt Accvsed live mit Polar an folgenden Terminen:

22.08. 🇩🇪 Lich – Music Forge Festival

30.08. 🇩🇪 Oberbach – Pell Mell Festival

31.08. 🇩🇪 Egelsbach – Raus ausm Keller Festival

Tickets: hier

Accvsed sind:

Tino Mehlig | Gesang

Valentin Noack | Gitarre

Pascal Klebe | Bass

Christopher Lerner | Schlagzeug

Accvsed online:

https://www.instagram.com/accvsed.band

https://www.facebook.com/accvsed

https://accvsed.de/