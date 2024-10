Accvsed: veröffentlichen brandneue Single/Video „Never Enough“

Die Heavy-Band Accvsed hat über Arising Empire ihre neueste Single Never Enough veröffentlicht, die eine kühne Weiterentwicklung ihres Sounds signalisiert. Diese Veröffentlichung zeigt ihr bisher aggressivstes und unerbittlichstes Werk und markiert den Beginn einer neuen Ära, die von unvergleichlicher Dunkelheit und Brutalität geprägt ist.

„When I finally stop, there will be nothing left of us.“

Durch die Augen eines Spätkapitalisten gesehen, ist Never Enough ein Geständnis. Es zeigt das unerbittliche Streben nach mehr – wo persönlicher Reichtum über das Wohlergehen anderer gestellt wird und den Weg zur unvermeidlichen Vernichtung ebnet. Der Protagonist, der von den einen bewundert und von den anderen verabscheut wird, konsumiert und beutet weiter aus, getrieben von einer unersättlichen Gier, die nicht aufhören wird, bis alles, was ihm im Weg steht, zerstört ist.

Seht euch das Video zu Never Enough hier an:

Ab sofort auf DSPs erhältlich!

https://arisingempire.com/neverenough

Accvsed, die 2021 gegründet wurden, haben sich immer an ein Prinzip gehalten: sich der Welt authentisch zu präsentieren, ohne eine Rolle zu spielen oder ihre Äußerungen zu beschönigen. Sie lassen ihre tiefsten Traumata und Ängste in ihre Musik einfließen und schaffen so eine unverwechselbare und energiegeladene Mischung aus fetten Gitarrenriffs, einzigartigem Gesang und rohen Emotionen. Diese Kombination formt ihren Sound zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Erlebt Accvsed live an den folgenden Terminen:

21.12 Essen – Curtain Call

02.11 Stuttgart – Corefest

01.11 Prag – Café V Lese

31.10 Frankfurt – Ponyhof

27.10 Hannover – Bei Chez Heinz

26.10 Dresden – HD Rock Bar

Tickets: hier

