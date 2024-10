Tribute To The Gods 4 am 09.11.2024 im Juz Live Club (Vorbericht)

Eventname: Tribute To The Gods 4

Bands: Double Down (ZZ Top Tribute), Warriors Of Metal (Manowar Tribute), Motörblast (Motörhead Tribute)

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 09.11.2024 (Einlass: ab 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr)

Kosten: VVK 34,40 € (zzgl. VVK-Gebühr und Versandkosten)

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Veranstalter: Rock-Times Production https://www.rtp-bonn.de/, Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/

Link: https://www.facebook.com/events

Die beliebte Tribute To The Gods Reihe wird im November in die bereits 4. Runde im Juz Live Club in Andernach starten, und auch dieses Mal hat der Veranstalter Rock-Times Production drei absolut interessante und erfahrene Bands verpflichten können.

Den Auftakt machen Double Down aus Hennef, die sich dem Southern Rock Sound der Texaner ZZ Top verschrieben haben.

Danach werden alle Jünger des gepflegten True Metals voll auf ihre Kosten kommen. Warriors Of Metal huldigen niemand anderem als den Metalgöttern Manowar und werden mit den Anwesenden in eine epische Schlacht ziehen.

Headliner sind dieses Mal Motörblast aus Siegen, die, wie der Name unschwer vermuten lässt, das Erbe von Motörhead und ihrem unvergessenen und legendären Frontman Lemmy Kilmister weiterleben lassen.

Runnig Order:

19:00 – 20:00 Uhr Double Down

20:15 – 21:25 Uhr Warriors Of Metal

21:45 – 23:45 Uhr Motörblast