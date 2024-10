Funeral: streamen ihr komplettes Album „Gospel Of Bones“

Funeral kehren mit ihrem neuesten Meisterwerk Gospel Of Bones zurück, das die Seele zerreißt. Dies ist kein einfaches Album; es ist eine emotional erschütternde Reise in die Abgründe des Kummers und die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes.

Als unerschütterliche Hüter des Funeral-Doom-Metal-Genres kanalisieren Funeral die eindringliche Schönheit der düstersten Momente des Lebens in ein akustisches Requiem, in dem das Gewicht der Existenz und die Vergänglichkeit des Trostes widerhallen. Gospel Of Bones wurde mit der Inbrunst derer geschrieben, die das Tal der Schatten durchschritten haben, und verkörpert die schwermütige Eleganz, die das Vermächtnis von Funeral seit ihren ersten Tönen in den frühen 90er Jahren ausmacht.

Streamt das gesamte Album jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist (hier):

Gospel Of Bones ist am 18. Oktober auf Season Of Mist erschienen.

Gospel Of Bones bestellen: https://orcd.co/funeralgospelofbones

Anders Eek, das unerschütterliche Herz und die Seele von Funeral, führt diese düstere Prozession mit Kompositionen an, die aus der unerschöpflichen Quelle persönlichen Leids und unbeirrbarer Beharrlichkeit schöpfen. Jeder Track ist eine Anspielung auf die Irrungen und Wirrungen, mit denen man sich im Laufe der Jahre konfrontiert sah und die in der unerbittlichen Einsamkeit der Pandemie von 2020 akribisch komponiert wurden.

Eirik Krokord, ein professionell ausgebildeter Bariton-Opernsänger, der für sein Können in den Werken Richard Wagners bekannt ist, und Ingvild Johannessen, die ätherische Geigerin, verleihen diesem Werk mit ihren eindringlich schönen Darbietungen eine unvergleichliche Tiefe. Ihre Beiträge überbrücken die Kluft zwischen der Rohheit des Doom Metals und der klassischen, folkloristisch angehauchten Eleganz, die besonders durch die Einbeziehung der traditionellen norwegischen Hardangerfiedel hervorgehoben wird.

Die gemeinsame Arbeit, die durch den ehrwürdigen Produzenten Børge Finstad im Toproom Studio bereichert wurde, ist mit Fäden von Elend, Schmerz und Verlust durchwoben. Jede Komposition, von der Leadsingle My Own Grave bis zu Procession Of Misery, ist ein Klagelied, eine Elegie für die Verlorenen und Gebrochenen. Bemerkenswerte Gastauftritte von Øyvind Rauset und Espen Ingierd verstärken die melancholische Tiefe des Albums, wobei ihre unverwechselbaren Stile wie das klagende Läuten einer entfernten Kirchenglocke nachhallen.

Mehr Infos zu Funeral und ihrem brandneuen Album findet ihr hier:

Funeral online:

Facebook: https://www.facebook.com/funeralnorway/

Instagram: https://instagram.com/funeralnorway

Bandcamp: https://funeraldoom.bandcamp.com/