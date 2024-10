Bright & Black: kündigen Europatour für Mai 2025 an

Ein Symphonieorchester. Komponisten aus dem Metaluniversum. Ein wilder Dirigent. Ein einzigartiger Solist. Attitüde und Talent. Das ist: Bright & Black

Bright & Black werden im Mai 2025 auf die Bühne zurückkehren und ihre innovative Orchester-Performance in einige der schönsten Veranstaltungsorte und Konzerthäuser Europas bringen.

Bright & Black haben mit ihrem Debüt The Album und einer äußerst erfolgreichen ersten Tour im Jahr 2024 mit ausverkauften Shows in Tallinn, Stockholm, Berlin und Hongkong die Grenzen zwischen Metal und klassischer Musik verschoben. Mit den Shows im nächsten Jahr werden Bright & Black dem Publikum in zwölf Ländern die Möglichkeit geben, ihre einzigartige Performance zu erleben.

Sowohl das Album als auch die Liveshows erhielten positive Kritiken. Die Presse lobte „das aufregende musikalische Feld, das durch solche kreativen Partnerschaften erkundet wird, die die vermeintlichen Grenzen zwischen verschiedenen Musikrichtungen auflösen ‚ (Louder Than War), und der Metal Hammer (UK) erklärte: ‘Bright & Blacks orchestrales Debüt ist der erste ernsthafte Anwärter auf das beste Metal-Album des Jahres 2024“.

Dargeboten werden die Originalkompositionen von legendären nordischen Metal-Künstlern (von Apocalyptica, Meshuggah, Opeth, Watain und Entombed AD) vom Nordic Pulse Orchestra mit Eicca Toppinen (Apocalyptica) als Solist und Kristjan Järvi als Dirigent.

Eicca Toppinen sagt: ”With Bright & Black we were able to create something that was totally new and exciting. It was such a unique experience and I can’t wait to bring it live again and share it with new people!“

”Bright and Black touches the nerve of our common soul.

Bright and Black unifies with infinity!

Bright and Black is a multi-dimensional force hidden within us.” fügt Kristjan Järvi hinzu.

Jacob Hellner ergänzt: “Bright & Black has so far been an extraordinary adventure beyond my wildest imagination. I’m very happy that we’re able to bring it back on the road again!”

Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, um 16 Uhr, hier: https://brightandblack.com

Zusammen mit der Ankündigung der Live 2025 Tour veröffentlichen Bright & Black einen Live-Track und ein Musikvideo zu And Flesh and Blood, das während ihrer großartigen Show in Tallinn aufgenommen wurde.

Bright & Black Live 2025:

02/05/25 (CH) Zürich – Volkshaus

03/05/25 (GER) Düsseldorf – Tonhalle

04/05/25 (GER) Munich – Isar Philharmonie

05/05/25 (IT) Milano – Teatro Carcano

06/05/25 (FR) Paris – Trianon

07/05/25 (NL) Utrecht – Grote Zaal

08/05/25 (UK) London – Shepherd´s Bush Empire

10/05/25 (SWE) Gothenburg – Konserthus

11/05/25 (SWE) Uppsala – Uppsala Konsert & Kongress

12/05/25 (DK) Copenhagen – The Royal Theater

13/05/25 (NO) Oslo – Konserthus

16/05/25 (EST) Tallinn – Alexela Kontserdimaja

17/05/25 (FI) Helsinki – Finlandia Talo

19/05/25 (GER) Hamburg – CCH – Congress Center Hamburg Saal 1

21/05/25 (PL) Krakow – ICE Krakow Congress Centre

22/05/25 (GER) Berlin – Admiralspalast

Über Bright & Black:

Metal- und Orchestermusik, zwei parallel existierende Welten, prallen aufeinander und ein neuer Klang entsteht. In einem noch nie dagewesenen Projekt verschmilzt die Welt des Metal mit der Welt des Orchesters, indem Autoren, die alle in der Metalszene verwurzelt sind, direkt für das Orchester komponieren und so eine völlig neue Palette von Farbtönen und Klängen schaffen.

Im Mittelpunkt von Bright & Black steht die Musik. Mitwirkende sind Eicca Toppinen (Apocalyptica), Fredrik Åkesson (Opeth), Erik Danielsson (Watain), Nico Elgstrand (Entombed AD), Tomas Haake/ Dick Lövgren (Meshuggah), Jacob Hellner und Kristjan Järvi.

The Album ist digital hier verfügbar https://ingrv.es/the-album-kuw-p und physisch bestellbar hier: https://linktr.ee/bright_black

About:

Eicca Toppinen

Eicca Toppinen, Gründer der finnischen Metalband Apocalyptica und Solist von Bright & Black. Ehemaliger Student der Sibelius-Akademie. Komponist und Musikproduzent für mehrere Bühnenproduktionen und Filme. Spielt seit 25 Jahren Metal auf seinem Cello.

Kristjan Järvi

Kristjan Järvi, Dirigent, Produzent und Komponist aus Tallinn, stammt aus einer Familie großer Dirigenten. Sowohl er selbst als auch sein Vater Neeme und sein Bruder Paavo haben den Taktstock bei den größten Orchestern der Welt in der Hand. Kristjan hat den Ruf, ein innovativer und mutiger Dirigent in der Klassikszene zu sein, der sich frei zwischen verschiedenen Stilen und Genres bewegt. Zusammen mit seinem Team leitet er sein eigenes Unternehmen in Estland: Sunbeam Productions. Kristjan ist auch der Gründungsdirigent und künstlerische Leiter des Nordic Pulse Orchestra.

Nordic Pulse Orchestra

Nordic Pulse Orchestra, eine Band, die mit Innovation und künstlerischer Freiheit die Orchesteraufführung revolutioniert. Diese bahnbrechende Formation verschiebt nicht nur die Grenzen des Live-Orchestersounds, sondern revolutioniert auch das traditionelle Orchestermodell. Das Nordic Pulse Orchestra besteht aus einer Gruppe von erfahrenen MusikerInnen, die sich der Entdeckung neuer musikalischer Horizonte und der kreativen Freiheit jeder/s einzelner/n Künstlerin/s verschrieben haben.

Das Nordic Pulse Orchestra baut auf dem innovativen Erbe von Kristjan Järvis früheren künstlerischen Projekten und den einzigartigen Klangwelten auf, die er entwickelt hat und die zu zahlreichen Kollaborationen wie Ships mit Brian Eno, Aufnahmen mit Max Richter, Tom Tykwers, Babylon Berlin und vielen Filmmusiken geführt haben. Das Nordic Pulse Orchestra ist die Krönung des Besten aus all diesen Arbeiten und bezieht MusikerInnen aus seinen Gruppen wie dem Absolute Ensemble, der Meelte Videvik Band und der Baltic Sea Philharmonic ein. Das Nordic Pulse Orchestra verbindet klassische Traditionen mit technischen Möglichkeiten und modernen Einflüssen, um der Musikszene eine neue und aufregende Perspektive zu geben. https://www.nordicpulse.ee/

Jacob Hellner

Jacob Hellner aus Stockholm, seit 30 Jahren Produzent von Spitzen-Metal für Künstler wie Rammstein, Clawfinger, Apocalyptica and Entombed AD.

Neben seiner Tätigkeit als Produzent ist er auch als Komponist für verschiedene TV-, Film- und Bühnenproduktionen tätig. Jacob ist zusammen mit Per Kviman Gründer und künstlerischer Leiter von Bright & Black.

Per Kviman

Per Kviman leitet das 2003 gegründete Künstlermanagement-Unternehmen Versity Music in Stockholm. Per hat einen Hintergrund als A&R für die Plattenfirmen RCA (UK), MVG und Wire Records (SE) und wurde mit Platin- und Gold-verkauften Alben in der ganzen Welt belohnt. Per ist zusammen mit Jacob Hellner Gründer und künstlerischer Leiter von Bright & Black. Per ist außerdem Vorstandsvorsitzender der European Music Managers Alliance (EMMA), der größten Künstlermanagerorganisation der Welt