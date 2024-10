Dianne: neue Single „Flameborn“ feat. Marcela Bovio veröffentlicht

Flameborn ist der vierte Song & Single aus Dianne van Giersbergens Waterfall-Album Soulward Bound, das sie unter ihrem eigenen Namen Dianne veröffentlichen wird. Alle Songs auf diesem Album wurden von Joost van den Broek (Powerwolf, Epica, Blind Guardian, Ayreon) mitgeschrieben und produziert. Jeder Song wird von einer anderen Band begleitet, die sich aus bekannten internationalen Musikern aus dem Metal-Genre zusammensetzt.

„Flameborn is an autobiographical story about restoring a lost friendship. It’s dedicated to my dear friend and ex Xandria band member, Steven Wussow, who also performs bass guitar on this song“, sagt Dianne.

Der Song ist ein Zeugnis für Symphonic Metal: bombastisch bis ins Mark, vollgepackt mit eindringlichem Gesang, wunderschönen orchestralen Melodien und angetrieben von beeindruckendem Heavy Riffing und Double Bass.

„To give Flameborn an even deeper meaning, I’ve invited my dear friend and vocalist extraordinaire, Marcela Bovio. The duet that Flameborn has become is the seal to our friendship and can only be described as classical vocal firework!“

Diannes und Marcelas Operngesang verschmilzt in diesem symphonischen Metal-Duett wie nie zuvor. Ihre hoch aufragenden Stimmen, die zum Nachdenken anregenden Texte und die massiven Refrainzeilen machen diesen Song zu einer einaktigen Oper, eingefangen in einem filmischen Video von Cinebuds, der Videofirma der niederländischen Metalband Blackbrair.

Seht und genießt das brandneue Musikvideo hier:

Fans von Bands wie Nightwish, Xandria, Epica, Powerwolf und ähnlichen Bands aus dem Symphonic-Metal-Genre werden Diannes Musik definitiv hören wollen.

Flameborn wurde am 17. Oktober veröffentlicht.

Am 13. September 2022, genau fünf Jahre nach ihrem Ausstieg bei Xandria, kündigte Dianne van Giersbergen ihre Rückkehr zum Symphonic Metal mit einem eigenen Soloalbum an: Soulward Bound. Ein Album unter ihrem eigenen Namen Dianne.

Ihr Albumtitel Soulward Bound verkörpert den Antrieb und die Hingabe, die Dianne auf ihrer Reise zu sich selbst wiedergefunden hat. Damit das Album ihre Reise widerspiegelt, wird Soulward Bound in einer Wasserfallstrategie veröffentlicht: verteilt über fünf Jahre, mit zwei Singles pro Jahr. Alle Songs auf dem Album werden von Joost van den Broek mitgeschrieben und produziert und es werden viele verschiedene Gastmusiker aus dem Genre mitwirken.

Aufnahmebesetzung:

Marcela Bovio (Stream Of Passion, Ayreon) – Gesang (im Duett mit Dianne)

Christian Hersmdörfer (Beyond The Black, Serenity) -Gitarre

Steven Wussow (Orden Ogan, Ex-Xandria) – Bassgitarre

Ariën van Weesenbeek (Epica, Mayan) – Schlagzeug

Bio/Diskografie

Dianne van Giersbergen (1985) ist eine niederländische dramatische Sopranistin, die vor allem als ehemalige Leadsängerin der deutschen Symphonic-Metal-Band Xandria bekannt ist. Mit ihr tourte sie um die Welt und veröffentlichte zwei Alben und 1 EP: Sacrificium (2014), Fire & Ashes (2015) und Theater Of Dimensions (2017), alle über Napalm Records.

Ihr kennt Dianne vielleicht auch als Gründungsmitglied und Frontfrau der Progressive-Metal-Band Ex Libris und habt ihre Stimme auf The Sacrament Of Sin (2018) (Powerwolf), Transitus (2020) (Ayreons) und/oder Halo (2022) (Amorphis)gehört.

Dianne erhielt ihren ersten Gesangsunterricht im Alter von vier Jahren. 2005 begann sie ihr Bachelor-Studium in klassischer Musik & Oper am Konservatorium ArtEZ Academy of Music. Sie schloss ihr Studium 2009 (Bachelor) und 2012 (Master) mit Auszeichnung ab.

