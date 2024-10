MC5: veröffentlichen erstes Album seit 53 Jahren

Am Wochenende hat earMUSIC das erste neue Album von MC5 seit 53 Jahren veröffentlicht (nach High Time von 1971) mit dem Titel Heavy Lifting. Das posthume Album ist ab sofort erhältlich, einen Tag vor der Aufnahme der Band in die Rock & Roll Hall Of Fame, die von keinem Geringeren als Tom Morello von Rage Against The Machine, einem langjährigen Fan, vorgenommen wird. Morello sagte gegenüber der Associated Press: “The idea, as Wayne described to me, was to make one last great MC5 record that would distil the spirit that the band had decades before but was also a product of where those influences lead. I put everything I had into it. I’m like, ‘Let’s make one more really, really great MC5 record.’”

Unter der Leitung des Gründungsmitglieds Wayne Kramer und produziert von der Ikone Bob Ezrin (Lou Reed, Alice Cooper, Kiss), sind auf dem neuen Album der originale MC5-Schlagzeuger Dennis ‚Machine Gun‘ Thompson auf zwei Tracks sowie Gäste wie Slash, Tom Morello, William DuVall (Alice In Chains), Vernon Reid (Living Colour), Don Was und Tim McIlrath (Rise Against) zu hören. Darüber hinaus wirken Mitglieder von Kramers MC5-Tourband mit, darunter Vicki Randle (Aretha Franklin), Stevie Salas (Parliament Funkadelic, Rod Stewart), Abe Laboriel Jr. (Paul McCartney), Winston Watson Jr. (Bob Dylan), Joe Berry (M83) und der in Oakland ansässige Sänger Brad Brooks.

Wayne Kramer war das letzte aktive Mitglied von MC5 und schrieb 12 der 13 Songs des Albums in Zusammenarbeit mit Tom Morello, Tim McIlrath, Bob Ezrin, Jill Sobule und Brad Brooks. Kramer verstarb überraschend im Februar, gefolgt vom Tod des Schlagzeugers Dennis ‚Machine Gun‘ Thompson im Mai. Dies ist Thompsons letzte Studioaufnahme, auf der er die Tracks Can’t Be Found und Blind Eye spielt.

CREEM-Magazin-Mitbegründerin Jaan Uhelszki führte das letzte Interview mit Kramer und erinnerte an die Pioniere des Punk- und Protest-Rocks, die Bands wie The Clash, Ramones, Rage Against The Machine, The White Stripes, Slash und unzählige andere inspirierten. In diesem Gespräch erklärte Kramer das Ethos hinter der Fortführung von MC5:

“I think the MC5 lives on because of the purity of the spirit”, erklärte Kramer Uhelszki zwei Wochen, bevor er im Februar 2024 verstarb. “The MC5 was about…principles of self-determination, of freedom of expression, of freedom of religion, of equality, of justice – those are principles we felt were worth fighting for. Sure, we wanted to be a popular rock band, but we did things by principles. I think that’s something that transcends a rock and roll band. We were charged with constantly disrupting everything we came into contact with. This was part of the tactics of the day, of carrying the message.”

Bob Ezrin sagte über Heavy Lifting: “What I really heard in the songs was a spirit of rebellion, challenging social norms, and staring down American values. I told Wayne, ‘It sounds like an MC5 record to me!’“

Uhelszki hat außerdem gerade ein neues Buch veröffentlicht, zusammen mit dem ehemaligen Chefredakteur von Guitar World, Brad Tolinski, und basierend auf Arbeiten des verstorbenen Ben Edmonds: MC5: An Oral Biography of Rock’s Most Revolutionary Band. Es enthält Originalinterviews mit der Band und ihrem engeren Kreis – John Lennon, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Iggy And The Stooges, Bill Graham, Jefferson Airplane – und erzählt die Geschichte von MC5s Musik und darüber hinaus.

Neben dem Studioalbum mit 13 Tracks wird eine 2CD / 2LP-Version veröffentlicht, die eine Bonus-Disc mit zuvor unveröffentlichten Live-Aufnahmen von der MC50-Tour 2018 enthält, die das 50-jährige Jubiläum des legendären Debütalbums von MC5, Kick Out The Jams, feiert und klassische Punk-Hymnen wie Kick Out The Jams und Ramblin’ Rose beinhaltet.

Neben Kramer sind auf den MC50-Aufnahmen Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil, Fugazi-Schlagzeuger Brendan Canty, Bassist Billy Gould von Faith No More und Frontmann Marcus Durant (Zen Guerrilla) mit einem besonderen Gastauftritt von Mark Arm (Mudhoney) zu hören.

Mit der Veröffentlichung des neuen Albums Heavy Lifting, dem Buch MC5: An Oral Biography of Rock’s Most Revolutionary Band und der längst überfälligen Aufnahme der Gruppe in die Rock & Roll Hall Of Fame wird dieser Oktober zum MC5-Monat.

Bestelle Heavy Lifting auf CD, Vinyl und als digitalen Download sowie die Bonus-2CD und die Bonus-2LP