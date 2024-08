Deville: feiern zwei Jahrzehnte Rock-Rebellion mit dem Jubiläumsalbum „20 Years“

Nach fünf Alben (das letzte war Heavy Lies The Crown im Jahre 2022) und Hunderten von Konzerten weltweit, feiert die schwedische Stoner-Rock-Band Deville zwei Jahrzehnte voller glühender Gitarrensoli und donnernder Drumbeats mit dem Jubiläumsalbum 20 Years, das am Freitag über Sixteentimes Music erschienen ist.

Anlässlich ihres Jubiläums haben Deville zehn elektrisierende Tracks zusammengestellt, die euch auf eine Reise durch die Arbeit der Band im Laufe der Zeit mitnehmen. Mit acht handverlesenen Perlen aus ihren Alben und der bislang unveröffentlichten Single Dust ist diese Platte ein Beweis für die unermüdliche Leidenschaft der Band für reine, unverfälschte Heavy-Rock-Musik.

Bestellt 20 Years als Kassette und digital auf der Bandcamp-Seite des Labels: https://bit.ly/3yxDf0I

Auf 20 Years veröffentlichen Deville ihren allerersten Coversong, eine gruselige Interpretation von The Hand That Feeds von Nine Inch Nails. Lasst euch von ihrer einzigartigen Interpretation dieser legendären Hymne umhauen. Feiert mit und dreht die Lautstärke auf, denn Deville laden euch ein, 20 Jahre Rock n Roll-Magie auf einer epischen Platte zu erleben.

Deville wurden in Malmö gegründet und waren schon immer eine Heavy-Rock-Band mit ansteckender Energie. Mit einer authentischen Mischung aus Rock, Metal und Stoner rocken sie seit 2004 die Welt. Die Band teilte die Bühne mit Bands wie Red Fang, Torche, Mustasch, Truckfighters und vielen anderen. Um es mit den Worten der Band selbst auszudrücken: Ihre Musik ist „wie ein Rock- und Metal-Schlag mitten ins Gesicht“!

20 Years Tracklist:

1. Dust

2. The Hand That Feeds

3. Lava

4. What Remains

5. Serpent Days

6. Deserter

7. Pigs With Gods

8. Gold Sealed Tomb

9. Wrecked

10. Rise Above

Deville sind:

Andreas Bengtsson – Gesang, Gitarre

Martin Nobel – Gitarre

Erik Lundow – Bass

Michael Ödegården – Schlagzeug

