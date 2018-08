Fuzzorama Records (u.a. bekannt durch die famosen Truckfighters) präsentieren ihren nächsten Leckerbissen:

Aus dem Rock-Mekka höchstpersönlich – also Schweden – stammen die feinen Deville, die sich auf ihrem neuen Werk Pigs With Gods metallischer denn je präsentieren und ihre Stoner-Roots ein Stück in den Hintergrund schieben.

Feeling, Energie und Eingängigkeit stehen bei der Band gleichermaßen im Fokus, sodass die Hitdichte immens ist, ohne den Biss zu verlieren.

Im Gegenteil: Pigs With Gods ist heavy, düster und zugleich progressiv.

Pigs With Gods von Deville erscheint am 26.10.2018 über Fuzzorama / Soulfood.

Mitglieder der Band: Andreas Bengtsson, Martin Fässberg, Andreas Wulkan, Martin Nobel

http://deville.nu

www.facebook.com/devilleband

