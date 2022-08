Deville: enthüllen neue Single „Killing Time“

Nach vier Alben (das letzte war Pigs With Gods 2018) und 500 Konzerten weltweit kommt die schwedische Metal/Stoner Rock Band Deville zurück und macht es laut! Das Quartett hat die Single Killing Time veröffentlicht, die vom neuen Album Heavy Lies The Crown stammt, das am 30. September über Sixteentimes Music erscheinen soll.

Wenn du dir das neue Lied anhörst, wirst du von dem pulsierenden Rhythmus und den rauen Vocals (mit angenehmen Ähnlichkeiten zu Tom S. Englund von Evergrey) begeistert sein! Zu guter Letzt wird die neue Single von dem Track Caution begleitet, der nur als einzelne Seite-B erhältlich und auf der kommenden Veröffentlichung nicht enthalten ist.

Wie jede Veröffentlichung von Deville, basiert auch Heavy Lies The Crown auf dem Riff und dem Gefühl, das die Songs vermitteln, alles verstärkt durch die Texte. Da die Band ziemlich harte Riffs in Moll schreibt, entpuppen sich die Texte als Geschichten oder Gefühle mit Metaphern, die dem Song helfen. Der Zuhörer kann sie auf seine Weise interpretieren. Es ist, als würdest du dir ein Bild von dem Gefühl malen, das dir die Musik und die Texte vermitteln.

Deville wurden in Malmö geboren und waren schon immer eine Heavy-Rock-Band mit ansteckender Energie. Bewaffnet mit einer authentischen Fusion aus Rock, Metal und Stoner, rocken sie die Welt seit 2004. Die Band teilte sich die Bühne mit Bands wie Red Fang, Torche, Mustasch, Truckfighters und vielen mehr. Dieses Jahr werden sie Europa mit ihren brüllenden Riffs und einer neuen Tour im Herbst beehren. Um es in den eigenen Worten der Band auszudrücken, ist ihre Musik „wie ein Rock- und Metal-Schlag direkt ins Gesicht“!

Das neue Album Heavy Lies The Crown wurde von Tobias Ekqvist gemischt und von Chris Goosman in den Baseline Audio Labs gemastert. Es wird als Vinyl in drei verschiedenen Farben (schwarz, weiß, rot), CD, Streaming und digitalem Download erhältlich sein. Vorbestellung auf https://shop.sixteentimes.com/

Heavy Lies The Crown Tracklist:

1. No Sun

2. Killing Time

3. Hands Tied

4. Serpent Days

5. Embrace

6. Unlike You

7. A Devil Around Your Neck

8. Pray For More

Deville sind:

Andreas Bengtsson – Gesang / Gitarre

Andreas Wulkan – Gesang / Gitarre

Martin Nobel – Bass

Michael Ödegården – Schlagzeug

Deville online:

