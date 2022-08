Motörheads Gitarrist Phil Campbell: im Herbst 2022 auf Tour mit The Bastard Sons

Phil Campbell And The Bastard Sons stehen in den Startlöchern, um euch ihren Rock ’n‘ Roll um die Ohren zu hauen

Ursprünglich als Nebenprojekt in den letzten Jahren von Motörhead gegründet, entschied sich die Band, einen Gang höher zu schalten und gab beim Wacken Open Air 2016 den neuen Namen Phil Campbell And The Bastard Sons bekannt. Angeführt von einem der angesehensten Gitarristen des Genres und vervollständigt durch seine Söhne Todd, Tyla und Dane ging die Band 2017 auf Tour, getragen von einer riesigen Menge guten Willens, einer Reihe von Motörhead-Covern und einer Handvoll neuer Songs, die vor Herzblut und Energie nur so sprühten. Die Bastard Sons erhielten einen prestigeträchtigen Support-Slot für die Guns n‘ Roses-Stadiontour im Sommer 2017 und waren sofort Feuer und Flamme.

Als die Band im Januar 2018 ihr Debütalbum The Age Of Absurdity veröffentlichte, hatte sich die Band mit ihrem authentischem Rock ’n‘ Roll zu einer ziemlich großen Sache gemausert. Das Album erhielt großartige Kritiken und wurde bei den Metal Hammer Germany Awards 2018 als „Bestes Debütalbum“ ausgezeichnet. Zwei Jahre später, aufgenommen und produziert während des Lockdowns von Gitarrist Todd Campbell, war das zweite Album genau das, was die Leute wollten. Das Album heißt We’re The Bastards und ist noch deutlich besser und mitreißender als sein Vorgänger, der es in 4 Ländern in die Top 40 der nationalen Charts geschafft hat!

Diesen Herbst wird die Band in Deutschland, der Schweiz und Italien touren, um We’re The Bastards zu präsentieren.

Phil Campbell And The Bastard Sons

+ Nitrogods

+ Crossplane

28.09.22 Berlin / Hole44

29.09.22 Hameln / Sumpfblume

30.09.22 Münster / Sputnikhalle

01.10.22 Magdeburg / Fabrik

02.10.22 Geiselwind / Monsterfestival

03.10.22 Würzburg / Posthalle

04.10.22 Mannheim / Feuerwache

06.10.22 Stuttgart / Wizemann Club

07.10.22 München / Backstage Werk

08.10.22 Cham / L.A.

09.10.22 Nürnberg / Hirsch

11.10.22 Köln / Essigfabrik

13.10.22 Frankfurt / Das Bett

14.10.22 Hamburg / Grünspan

15.10.22 Leipzig / Hellraiser

16.10.22 Dresden / Beatpol

