The Hu: enthüllen finalen Teil der epischen Single „Black Thunder (Part Two)“ inkl Musikvideo

The Hu freuen sich über die Veröffentlichung des zweiten Teils ihrer epischen Single Black Thunder (Part Two) und dem zugehörigen Musikvideo.

Black Thunder (Part One) wurde im Juli veröffentlicht und hat seither über 1,4 Millionen Views erzielt. Das Revolver Magazine (7/8) lobte es als “another breathtaking slice of Mongolian folk-metal that has all of The Hu’s signature sonic tenets—ancient throat singing techniques, traditional string instruments and stadium-sized metal heft.” Die Videos zu Black Thunder wurden in der Mongolei, dem Heimatland der Band, gedreht und erzählen eine kraftvolle Geschichte über Kampf, Glaube und Tod, während sie sowohl textlich als auch visuell die traditionellen mongolischen Werte hervorheben.

Beide Teile von Black Thunder sind ab sofort als digitale Streams verfügbar, ebenso wie die komplette Extended Version, die auch auf ihrem kommenden zweiten Album Rumble Of Thunder zu finden ist. Rumble Of Thunder erscheint am 2. September über Better Noise Music und kann ab sofort vorbestellt werden.

The Hu haben den Großteil des Jahres 2022 damit verbracht, im Rahmen ihrer Black Thunder Headliner Tour rund um den Globus zu touren und traten in den USA, Mexiko, Japan, Australien und Neuseeland auf. Darunter auch bei wichtigen Festivals wie dem Coachella (USA) und dem Fuji Rock Festival (Japan). Jetzt kehren sie in die USA zurück, wo sie als Support von Five Finger Death Punch und Megadeth spielen werden. Danach geht es für The Hu nach Europa und Großbritannien, wo sie für den Rest des Jahres weitere Headliner-Shows spielen werden, unter anderem auch in Berlin, Köln, Wien und Zürich. Für Tickets und eine vollständige Liste der anstehenden Shows besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.thehuofficial.com/tour-1.

Rumble Of Thunder Tracklist:

1. This is Mongol

2. YUT Hövende

3. Triangle

4. Teach Me

5. Upright Destined Mongol

6. Sell The World

7. Black Thunder

8. Mother Nature

9. Bii Biyelgee

10. Segee

11. Shihi Hutu

12. TATAR Warrior

The Hu Upcoming Tour Dates:

26 Oct – Oslo, Norway / Sentrum Scene

28 Oct – Stockholm, Sweden / Fryshuset Arenan

29 Oct – Gothenburg, Sweden / Gothenburg Film Studio

31 Oct – Copenhagen, Denmark / The Grey Hall

1 Nov – Aarhus, Denmark / Train

3 Nov – Berlin, Germany / Metropol

4 Nov – Gdansk, Poland / B90

5 Nov – Warsaw, Poland / Progresja

7 Nov – Krakow, Poland / Studio

8 Nov – Budapest, Hungary / Akvarium

9 Nov – Vienna, Austria / Gasometer

11 Nov – Prague, Czech Republic / Mala Sportovni Hala

12 Nov – Zurich, Switzerland / Volkshaus

13 Nov – Milan, Italy / Alcatraz

15 Nov – Lyon, France / Transbordeur

17 Nov – Madrid, Spain / La Paqui

18 Nov – Barcelona, Spain / Salamandra

20 Nov – Toulouse, France / Le Bikini

21 Nov – Brussels, Belgium / Ancienne Belgique

22 Nov – Tilburg, Netherlands / 013

24 Nov – Cologne, Germany / Live Music Hall

25 Nov – Paris, France / Casino de Paris

27 Nov – Amsterdam, Netherlands / Melkweg (Max)

28 Nov – Manchester / Academy

30 Nov – Leeds / Stylus

01 Dec – Nottingham / Rock City

02 Dec – Cardiff / Great Hall

03 Dec – Birmingham / O2 Institute

05 Dec – Dublin / 3Olympia

06 Dec – Belfast / Ulster Hall

07 Dec – Glasgow/ Poetry Club

09 Dec – London/ Roundhouse

