Skyline: veröffentlichen neue Single und Video „Bringing Me Down“

Skyline, die allererste Band, die auf dem Wacken Open Air aufgetreten ist, kündigt die Veröffentlichung ihrer dritten Single Bringing Me Down aus ihrem kommenden Album Human Monster an.

Produziert von Lars Jacobsen & Dan Hougesen und gemischt von Jacob Hansen, ist Bringing Me Down ein harter und hymnischer Track mit einem sehr eingängigen Refrain. Bringing Me Down ist eine kraftvolle Hymne der Befreiung und Selbstentdeckung. Der Song erforscht die Reise, sich von einer giftigen Beziehung zu befreien, die Wahrheit zu umarmen und sich über vergangene Verletzungen hinwegzusetzen. Mit einer ermutigenden Botschaft unterstreicht er, dass man trotz der Herausforderungen Stärke finden und vorwärts gehen muss.

Leadsänger Dan Hougesen sagt: „Wir wollten, dass Bringing Me Down als ein Song ankommt, in dem es darum geht, seine Stärke wiederzufinden und die Illusionen einer ungesunden Beziehung zu durchschauen. Es geht darum, seinen eigenen Wert zu erkennen und den Mut zu finden, weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Wir hoffen, dass es den Hörern hilft, über ihre Probleme hinauszuwachsen und sich von nichts unterkriegen zu lassen“.

Das neue Album Human Monster, welches am 06.09.2024 erscheinen soll, verspricht ein weiteres wegweisendes Album für Skyline zu werden. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden!

Oder exklusiv bei EMP bestellen:

– exklusives Bundle mit Human Monster Shirt

– exklusives Bundle mit Fireball Shirt

– exklusives Vinyl in orange

– schwarze Vinyl

– Digipack

Über Skyline:

Skyline – die Band aus Wacken, Deutschland, und der allererste Headliner dessen, was wir heute als „den lautesten Ort der Welt“ kennen: das Wacken Open Air Festival. Die damalige Hard’n’Heavy Coverband wurde Mitte der achtziger Jahre gegründet und tourte sowohl regional als auch national, mit Auftritten in Motorradclubs, selbstorganisierten Rockpartys und als Support für verschiedene Künstler und Bands.

Durch ihre Leidenschaft für Rockmusik waren zwei der Gründungsmitglieder der Band (Bassist Thomas Jensen und Schlagzeuger Andreas „Gösy“ Schlüter) maßgeblich an der Gründung des Wacken Open Air beteiligt. Neben Holger Hübner ist Thomas Jensen heute einer der Festivalmanager und greift nur noch selten zum Bass.

Gösy hingegen ist immer noch aktiv an den Drums und belebte die Band 2009 im Zusammenhang mit dem 20. Jubiläum des Wacken Open Air, wieder. Skyline sind seitdem Teil der Eröffnung der Hauptbühnen des Festivals, zusammen mit Künstlern wie Doro, Udo Dirkschneider und Gus G.

Ein Jahrzehnt verging mit Konzerten und Festivals, und 2019 veröffentlichte die mittlerweile über 30 Jahre alte Band ihr erstes Studioalbum Uncovered; ein Album, das die Stile der Künstler feiert, die sie während ihrer langjährigen Musikkarriere inspiriert haben.

Im Jahr 2024 wird die Band bereit sein mit ihrem zweiten Album Human Monster herauszukommen, das eine Sammlung kraftvoller neuer Tracks enthält, die die Grenzen ihres Sounds erweitern, während sie ihren Wurzeln treu bleiben.

Line Up:

Dan Hougesen – Gesang

Andreas Laude-Schwedewsky – Bass

Lars Jacobsen – Gitarre

Joey Castellini – Gitarre / Gesang

Dietmar Wulfgramm – Keyboard

Andreas “Gösy” Schlüter – Schlagzeug

Skyline online:

