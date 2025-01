Skyline – Human Monster

Artist: Skyline

Herkunft: Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Human Monster

Spiellänge: 33:53 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock

Release: 06.09.2024

Label: Danmark Music Group

Link: https://skylineofficial.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Dan Hougesen

Gitarre – Lars Jacobsen

Gitarre, Gesang – Joey Castellini

Bass – Andreas Laude-Schwedewsky

Keyboard – Dietmar Wulfgramm

Schlagzeug – Andreas “Gösy” Schlüter

Tracklist:

1. Fireball

2. Under The Radar

3. Skyline Running Back To You

4. Human Monster

5. Dream Engine

6. Bringing Me Down

7. Hold On

8. A Whisper And A Scream

9. When I Get Home

10. Faith Killer

Infield Opening beim Wacken Open Air. Danach eröffnet eine Band die Faster-Stage: Skyline. Wacken-Gründer Thomas Jensen war bis vor circa 30 Jahren noch Bassist in dieser Band, die so oft wie keine andere auf dem Festival spielen durfte. Sie waren der allererste Headliner überhaupt. Die damalige Hard ’n‘ Heavy-Coverband streut seit Jahren immer mehr eigene Songs in ihre Setliste. Folgerichtig erschien dann 2019 ihr erstes Studioalbum Uncovered. Nun also fünf Jahre später, das zweite Album der mittlerweile deutsch-dänischen Band. Von den ursprünglichen Gründungsmitgliedern ist nur noch Schlagzeuger Andreas „Gösy“ Schlüter übrig. Thomas Jensen greift nur noch selten bei Kurzeinsätzen zum Bass.

Beim ersten Durchhören findet der Hörer eine Sammlung kraftvoller Tracks vor, die ihren Wurzeln treu bleiben. Die Songs wurden von Lars Jacobsen und Dan Hougesen produziert und vom renommierten Jacob Hansen (Volbeat, Pretty Maids, Primal Fear, Amaranthe und viele mehr) gemischt. Diese internationale Erfahrung ist auch direkt hörbar. Wuchtiger, melodiöser Sound, mit einer Menge griffigen Hooks und Riffs versprüht das Sextett eine Menge Spielfreude. Manche Tracks wie A Whisper And A Scream oder noch besseres Beispiel Faith Killer kommen herrlich Basslastig daher. Als „Ohrwürmer“ kann man getrost die beiden Tracks Fireball und Human Monster bezeichnen. Hier zeigt sich deutlich, dass sich Skyline bisher deutlich unter Wert verkauft haben. Sänger Dan Hougesen, der ja auch noch bei der dänischen Band Natural Born Hippies am Mikro steht, gibt dem Album einen zusätzlichen Kick. Seine Stimme begeistert immer wieder. Faith Killer hat solch begeisternden Basslauf, dass der Song auch von D-A-D hätte stammen können.

Einziger Wermutstropfen des Albums ist seine Länge. Mit nicht einmal 34 Minuten recht kurz. A Whisper And A Scream ist mit 4:14 der einzige Song über der Vier-Minuten-Marke. Auf die Quotenballade oder Füller wird verzichtet. So entstand ein Album, das einen kompletten Neubeginn einer über 30 Jahre alten Band darstellt. See you in Wacken 2025!

Das Album erscheint digital natürlich auf allen bekannten Plattformen zum Download und Stream. Bei den physikalischen Ausgaben hat der geneigte Käufer die Wahl. Neben der Digipak-CD ist eine schicke limitiert colorierte Vinyl bestellbar. Zusätzlich steht eine Black Vinyl zur Verfügung.