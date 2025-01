Cryptosis: haben zweite Single „Reign Of Infinite“ vom neuen Album veröffentlicht

Die niederländischen Future-Metaller Cryptosis melden sich mit ihrem zweiten Album Celestial Death zurück, das am 7. März 2025 über Century Media Records weltweit veröffentlicht wird.

Eine zweite Single mit dem Titel Reign Of Infinite wurde gestern auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht. Ihr könnt euch den Song auch in einem Videoclip ansehen, der von der Filmproduktionsfirma F/53 produziert wurde:

Cryptosis über den neuen Song: “Wir freuen uns sehr, unsere neueste Single Reign Of Infinite mit euch zu teilen. Dieser Track ist eine dystopische Hymne, die tief in den Aufstieg eines neuen Gottes eintaucht und unerbittliche Double-Bass-Drums im Stil von Overkill mit einer epischen und dunklen Atmosphäre verbindet. Es ist nicht der typische Cryptosis-Sound – der größte Teil des Songs bewegt sich auf demselben Beat und Puls, was eine hypnotische Energie erzeugt, während Laurens‘ Gesang für eine atmosphärische Note sorgt. Als zweite Single aus unserem zweiten Album Celestial Death bietet Reign Of Infinite einen Einblick in das umfangreiche und intensive Album, das wir geschaffen haben – ein Album, das dunkler, härter und unerbittlicher ist als je zuvor. Bleibt dran für die Veröffentlichung des gesamten Albums und lasst uns wissen, was ihr davon haltet!“

Aufgenommen von Olaf Skoreng bei Tom Meier und Studio Moon Music zwischen April und August 2024, gemischt von Fredrik Folkare in den Chrome Studios (Unleashed, Necrophobic, Hellbutcher) in Schweden und schließlich gemastert von Tony Lindgren in den Fascination Studios (Arch Enemy, Borknagar, Amorphis) in Schweden, kommt Celestial Death erneut mit einem Artwork von Eliran Kantor (Kreator, Testament, My Dying Bride) und präsentiert die Band auf einer dunkleren, härteren, melodischeren und extrem cinematischen Reise durch ihre 11 Tracks mit 42 Minuten Spielzeit.

Celestial Death wird in der Erstauflage als Ltd. CD Digipak, als Gatefold LP auf 180g Vinyl (unlimitiertes schwarzes Vinyl und limitiertes tief blutrotes Vinyl in 300x Exemplaren, erhältlich bei cmdistro.de, verschiedenen anderen Händlern und direkt bei der Band) und als Digital Album erhältlich sein.

Die Vorbestellung des Albums ist jetzt hier möglich: https://cryptosis.lnk.to/CelestialDeath

Außerdem wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Cryptosis zusammen mit den britischen Thrashern Onslaught, die das 40. Jubiläum ihres Klassikers Power From Hell feiern, auf Europatournee gehen werden. Hier findet ihr alle bereits bestätigten kommenden Cryptosis-Termine – einschließlich einer Album-Release-Show in Enschede, Niederlande, am 29. März:

Onslaught + Cryptosis

Power From Hell 40th Anniversary Tour 2025

29.05.2025 Oldenburg (Germany) – MTS

31.05.2025 Essen (Germany) – Turock

01.06.2025 Diest (Belgium) – Hell

03.06.2025 Dijon (France) – La Vapeur

04.06.2025 Milano (Italy) – Slaughter Club

05.06.2025 Bologna (Italy) – Alchemica

06.06.2025 Graz (Austria) – Explosiv

08.06.2025 Salzburg (Austria) – Rockhouse

10.06.2025 Stuttgart (Germany) – Der Schwarze Keiler

12.06.2025 Leipzig (Germany) – Hellraiser

14.06.2025 Selb (Germany) – Rockclub Nordbayern

Cryptosis live 2025:

29.03.2025 Enschede (The Netherlands) – Metropool (Album release show)

10.05.2025 Eibergen (The Netherlands) – Achterhoeks Metalfest

30.05.2025 Hoogeveen (The Netherlands) – Graveland Festival

07.06.2025 Steyr (Austria) – Röda

06.09.2025 Dronten (The Netherlands) – Dronten MetalFest