Cryptosis: veröffentlichen neues Album „Celestial Death“

Die niederländischen Schwergewichte Cryptosis stachen von Anfang an heraus und schickten 2021 mit ihrem Debütalbum Bionic Swarm Schockwellen durch die Metalszene. Im Jahr 2025 kehren sie mit ihrem zweiten Album Celestial Death zurück.

„Wir haben eine Menge neues Material geschrieben. Die neue Platte hat eine viel düsterere Atmosphäre“, sagt Bassist Frank te Riet. Sänger/Gitarrist Laurens Houvast fügt hinzu: „Wir haben gelernt, wie man Songs schreibt, die sich zu einem Ganzen fügen.“

Celestial Death wurde im Studio Moon Music in Utrecht aufgenommen, von Fredrik Folkare in den Chrome Studios gemischt und von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios in Stockholm gemastert. Die Technik und die Bedrohung von Bionic Swarm wurden um das Zehnfache verstärkt.

„Wir hatten eine klare Vision“, fügt te Riet hinzu. „Das Team hinter den Kulissen war das gleiche wie bei Bionic Swarm. Wir wollten mehr persönliche Geschichten in den Texten widerspiegeln.“

Cryptosis kehren mit einer neuen Perspektive, einem verbesserten Sound und einem tiefgreifenden Gefühl der Dringlichkeit zurück. Celestial Death ist ein Gamechanger. Die Zukunft ist zurückgekehrt, und nichts kann sie aufhalten.