Skyline: veröffentlichen Single/Video „Under The Radar“

Skyline, die erste Band, die jemals als Headliner auf dem Wacken Open Air auftrat, gibt die Veröffentlichung ihrer zweiten Single Under The Radar aus ihrem kommenden Album Human Monster bekannt.

Under The Radar, produziert von Lars Jacobsen und Dan Hougesen, ist eine Hardrock-Hymne mit einer starken Botschaft. Der Text behandelt Themen wie Isolation und den Wunsch, schwierigen Umständen zu entkommen, und spiegelt das Engagement der Band wider, Erfahrungen aus dem wahren Leben in ihrer Musik zu verarbeiten.

Leadsänger Dan Hougesen sagt: „Es ist ein Song über Verzweiflung, die Sehnsucht, nicht gesehen zu werden, und die Sehnsucht nach jemandem, der den emotionalen Schmerz versteht und lindert. Ich denke, das ist etwas, mit dem sich jeder hin und wieder identifizieren kann. Einfach mal „unter dem Radar“ zu verschwinden“.

Under The Radar hier streamen! Human Monster, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, verspricht ein weiteres wegweisendes Album für Skyline zu werden. Mit seinem pumpendem Drumbeat und den Killer-Vocals zeigt Under the Radar, was das kommende Album den Hörern zu bieten hat.

Das Musikvideo zu Under The Radar könnt ihr hier sehen: