Stereotide: veröffentlichen mit „In My Head“ die fünfte Single aus dem neuen Album „One“

Nach dem Überraschungserfolgder Singles Legendary, Home & Anybody Out There & Try It, die jeweils auf #1 der iTunes Charts in Deutschland & Österreich landeten – erscheint nun am mit In My Head die fünfte Single aus dem am 26.07.2024 erscheinenden Debüt-Album One.

Bereits die erste Single Legendary konnte ohne MPN Promo erste Radio Plays einsammeln, die weihnachtlich funkelnde offizielle Radio-Single „Home“ setzte diesen Radio-Erfolg mit zahlreichen Vorstellungen & Playlisten fort, die Interims-Single Anybody Out There bekam auch ohne MPN sehr gutes Medien-Feedback – und die Audio-Vitaminspritze Try It setzte diesen Weg in das neuen Jahr mit neuem Schwung fort.

Video Premiere zu In My Head:

Die Single ist hier erhältlich:https://frontl.ink/od0108d

Mit In My Head thematisiert + vertont Stereotide die Erfolgsformel der Visualisierung: Eine präzise Anleitung, sich die erwünschte Zukunft so genau vorzustellen, dass sie fast greifbar wird – auch wenn sie – vorerst noch – nur „im Kopf“ existiert, also nur in der eigenen Vorstellung. Denn dies – so In My Head – ist der erste, entscheidende Schritt zur Verwirklichung der eigenen Zukunft.

In My Head, also in den eigenen Gedanken, wird sozusagen der mentale, allererste Schritt zur Selbstverwirklichung der angestrebten Zukunft, der originäre Schöpfungsschritt getan.

Denn wie sagte schon die Bibel? Am Anfang war das Wort, der Ausdruck des ersten Schöpfungsgedankens. Und dieser schwebte bekanntlich über den Wassern.