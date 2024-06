Accvsed: schließen sich der Arising Empire-Family an

Arising Empire heißt Accvsed stolz willkommen!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 haben sich Accvsed an ein Prinzip gehalten: sich der Welt authentisch zu präsentieren, ohne eine Rolle zu spielen oder ihre Äußerungen zu beschönigen. Sie lassen ihre tiefsten Traumata und Ängste in ihre Musik einfließen und schaffen so eine unverwechselbare und energiegeladene Mischung aus fetten Gitarrenriffs, einzigartigem Gesang und rohen Emotionen. Diese Kombination formt ihren Sound zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Die aus Wiesbaden stammenden Accvsed haben schnell erkannt, dass es nicht ihr Ziel ist, eine lokale Band zu sein. Mit ihrer Debüt-EP House Of Doubt, die im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, haben sie sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht. Die bahnbrechende Single Currents führte die 6-Song-EP an, legte das Fundament für ihren sich ständig weiterentwickelnden Musikstil und verschaffte ihnen weltweite Aufmerksamkeit. Dieser Erfolg führte zu Support-Shows und Festival-Auftritten in ganz Deutschland.

Unbeirrt davon haben Accvsed den nächsten Schritt ins Auge gefasst und veröffentlichten am 20. Juni die neue Single Day Of the Locust über Arising Empire. Die Single zeigt die Entwicklung der Band von ihrer aggressivsten und unerbittlichsten Seite und läutet eine neue Ära ein, die von einem Gefühl der Dunkelheit und Brutalität geprägt ist, wie man es von ihnen bisher nicht kannte.

Day Of The Locust jetzt hier bestellen: https://arisingempire.com/dayofthelocust

Accvsed sind:

Tino | Gesang

Valentin | Gitarre

Pascal | Bass

Christopher | Schlagzeug

Accvsed online:

https://www.instagram.com/accvsed.band

https://www.facebook.com/accvsed

https://accvsed.de/