Accvsed: veröffentlichen brandneue Single „Killer Of Minds“ vom kommenden Debütalbum „Dealers Of Doom“

Die deutsche Metalcore-Band Accvsed hat ihre neue, packende Single Killer Of Minds veröffentlicht. Dieser mitreißende Track läutet den Vorverkauf ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums ein, das am 1. August über Arising Empire erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Killer Of Minds hier an:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 zeichnet sich die Band aus Wiesbaden durch ihre rohe und unverblümte Authentizität aus. Sie verarbeitet ihre tiefsten Ängste und Traumata in einem Sound, der von unerbittlichen Gitarrenriffs, emotionaler Tiefe und unverwechselbarem Gesang geprägt ist. Mit ihrer gefeierten Debüt-EP House Of Doubt und der Durchbruchssingle Currents haben Accvsed weit über ihre lokale Szene hinaus Wellen geschlagen und sich schnell zu einem festen Bestandteil der deutschen Heavy-Music-Szene entwickelt.

Nach ihrem bisher aggressivsten Werk Day Of The Locust markiert Killer Of Minds das nächste Kapitel in der Entwicklung der Band – brutal, ehrlich und ungezähmt. Der Countdown zum 1. August hat offiziell begonnen.

die Tracklist zu Dealers Of Doom findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Erlebt Die Band live an folgenden Terminen:

17.04.25 – Hannover

18.04.25 – Berlin

19.04.25 – Hamburg

20.04.25 – Eastercross, Oberndorf

24.04.25 – Frankfurt

25.04.25 – Köln

26.04.25 – Bochum

08.05.25 – Headliner Show, Mailand (IT)

09.05.25 – Archetype Fest, Brunico (IT)

16.05.25 – Dresden

17.05.25 – Leipzig

23.05.25 – München

24.05.25 – Stuttgart

07.06.25 – Camping Battleground, Oettingen

13.06.25 – High Flames, Maasen

21.06.25 – Silence Can Wait, Berglen

05.07.25 – Vengeance Festival, Scheibenberg

12.07.25 – BembelXcore, Mühlheim am Main

09.08.25 – Rock auf der Burg, Königstein

23.08.25 – Fallen Fortress, Bad Dürkheim

06.09.25 – Pell Mell, Obererbach

