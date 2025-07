Accvsed: veröffentlichen brandneue Single „Make Sure It Hurts“

Die deutsche Metalcore-Band Accvsed ist mit voller Wucht zurück. Ihre neueste Single, Make Sure It Hurts, ist ein ungeschönter Schlag ins Gesicht voller Wut und folgt direkt auf ihre Durchbruchstracks, die die Underground-Metal-Szene aufmischen. Seht euch das Video hier an:

Nachdem sie mit ihren vorherigen Hit-Singles, die jede für sich schärfer und unversöhnlicher waren als die letzte, für Aufsehen gesorgt haben, fühlt sich Make Sure It Hurts wie der natürliche nächste Schritt in der Evolution von Accvsed an. Ausgestattet mit wirbelnden Breakdowns, scharfen Riffs und giftig gefärbten Vocals macht die Band deutlich: Sie sind nicht hier, um nett zu sein.

Der Track vereint ihr charakteristisches Chaos des Metalcore mit einer kalkulierten Aggression, die tiefer schneidet als je zuvor. Lyrisch roh und emotional aufgeladen, greift er Themen wie Verrat, Wut und die Katharsis auf, die aus der Akzeptanz von Schmerz entsteht, anstatt vor ihm davonzulaufen.

Mit dieser Veröffentlichung festigen Accvsed weiter ihren Platz als eine der kompromisslosesten neuen Stimmen in der deutschen Heavy-Musik. Wenn die vorherigen Singles die Zündung waren, ist Make Sure It Hurts die vollständige Detonation.

Dreht die Lautstärke auf, beißt zu und lasst es wehtun.

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

12 July – Mühlheim BembelXCore Festival

5 August – Luxemburg LUX Den Atelier

9 August – Königstein Rock auf der Burg

16 August – Dinkelsbühl Summer Breeze Open Air

23 August – Bad Dürkheim Fallen Fortress

30 August – Stuttgart Im Wizemann

31 August – Bochum Zeche

1 September – Hamburg Gruenspan

2 September – Berlin Hole44

3 September – Dresden Blauer Saal

4 September – München Backstage Halle

5 September – Obererbach Pell Mell Festival

Accvsed online:

https://www.instagram.com/accvsed.band

https://www.facebook.com/accvsed