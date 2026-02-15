Funeral Pile: veröffentlichen neues Album „Summoning“ am 6. März 2026

Die deutsche Blackened-Death-Doom-Metal-Band Funeral Pile hat ein Lyricvideo zur ersten Single In Eternal Fire veröffentlicht. Der Track stammt vom kommenden Album Summoning, das am 6. März 2026 erscheinen wird.

In Eternal Fire ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und gibt einen ersten intensiven Vorgeschmack auf das neue Werk.

Die Band kommentiert: „In weniger als vier Wochen, am 6. März, erscheint unser neues Album. Summoning bietet ein episches, düsteres und unerbittlich intensives Hörerlebnis. Thematisch bewegt sich das Album zwischen Verzweiflung, Tod, Hoffnungslosigkeit und Mythologie – ohne Füllmaterial, ohne Leerlauf. Vorbestellungen sind ab dem 20. Februar auf Bandcamp möglich.„

Musikalisch bildet In Eternal Fire den krönenden Abschluss von Summoning. Der düstere Death-Metal-Track steigert sich zu einem verheerenden, furiosen Finale. Inhaltlich greift er die ursprüngliche Idee hinter dem Bandnamen auf: langsame, massive Riffs treffen auf explosive Intensität und sorgen für einen eindrucksvollen, nachhaltigen Abschluss des Albums.

Aufgenommen wurde das Album von Martin Schirmann, gemischt und gemastert von Konst Fischer bei Konst Fischer Mixing. Das Artwork stammt von Artem Demura, die Fotos von Ivan Burmester.

Funeral Pile sind:

Matthias Riedl – Gesang

Annike Schirmann – Gitarre

Ralf Gröger – Gitarre

Mathias Neuwert – Gitarre

Martin Schirmann – Bass, Schlagzeug-Programmierung

Diskografie:

Evoked In Flames (Full-Length, Independent, 2021)

Summoning (Full-Length, Independent, 2026)