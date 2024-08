Frozen Crown: kündigen neues Album „War Hearts“ an, das am 18.10.2024 über Napalm Records erscheint

Die aufstrebende italienische Power-Metal-Band Frozen Crown bereitet sich darauf vor, ihr neues Studioalbum und Napalm Records-Debüt War Hearts zu veröffentlichen, das am 18. Oktober 2024 erscheint. Die 2017 gegründete Band Frozen Crown hat mit ihren bisherigen vier Alben und ihrem großen Hit Neverending, der bis heute über 11 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnen konnte, eine beachtliche Medienpräsenz erlangt. Das neue Album mit zehn Titeln ist ihr erstes als sechsköpfige Band und fängt die Essenz von Frozen Crowns dynamischem Sound ein, der vor kraftvollen Riffs, unvergesslichen Melodien und roher Energie strotzt.

Am 7. August hat die Band ihre treibende Single Steel And Gold veröffentlicht, die mit schnellen Gitarrenriffs, unerbittlichen Rums und einem eingängigen Refrain aufwartet. Der Track transportiert den aufbauenden Geist, weiter zu kämpfen, und wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das die Band in einer beeindruckenden Burgruine zeigt. Einen ersten Eindruck von der jugendlichen, rohen und leidenschaftlichen Herangehensweise an den Metal vermitteln Frozen Crown mit ihren kraftvollen Live-Auftritten, wenn die Band im Herbst dieses Jahres mit Kamelot auf Tour geht.

Frozen Crown kommentieren die neue Single Steel And Gold: „We’re extremely excited to have the Steel And Gold official video finally released via Napalm Records. This is the fulfillment of years of hard work, as well as a fresh start! This video doesn’t deviate from the usual Frozen Crown style, it ust consolidates it. Very often, our videos have been labeled as ‚just a bunch of people having the time of their lives playing metal in some beautiful scenery… plus a lot of hair‘. We must say, we totally agree! This time, though, the beautiful scenery is the gorgeous Castello Dei Doria, in Dolceacqua, Liguria, in northwestern Italy, and the ‚bunch of people’ is just one more person on guitar, adding firepower (and hair) to the ensemble. Steel And Gold is a song about loyalty, integrity and self improvement. It’s about remaining true to your ideals and about the search for unattainable perfection.“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Steel And Gold hier an:

In ihrer kurzen Lebensspanne trat die unermüdliche Band auf mehreren Festivals wie dem Sabaton Open Air, dem Metal Fest Plzen und dem Rock Imperium Festival auf, war Headliner auf zwei Japan-Tourneen und absolvierte eine ausgedehnte Europatournee mit bedeutenden Bands wie DragonForce und Nanowar Of Steel, die durch eine Tour mit U.D.O. im Jahr 2023 abgerundet wurde. Mit ihrem neuesten Mitglied, dem 18-jährigen Gitarren-Wunderkind Alessia Lanzone, wurde der charakteristische Sound der Band durch ihre Fähigkeiten erweitert, was ihren Auftritten Tiefe und Komplexität verleiht.

War Hearts, auf dem alle Mitglieder zum ersten Mal zu hören sind, symbolisiert einen Neuanfang und ist eine Hommage an die legendären Children Of Bodom, eine Band, die Frozen Crowns jugendliche, rohe und leidenschaftliche Herangehensweise an den Metal inspirierte. Der Album-Opener und Titeltrack War Hearts behandelt Themen wie Selbstverbesserung, Bewusstsein, persönliches Wachstum und innere Kämpfe. Er handelt davon, in den dunkelsten Nächten für seine Träume zu kämpfen und vermittelt die kraftvolle und erbauliche Botschaft, immer stark zu bleiben und als Kriegsengel den Sturm zu überstehen. I Am The Wind bietet mitreißende Refrains mit Doppelgesang von Frontfrau Jade und Gitarrist Federico, geniale Gitarrenriffs und ein perfekt abgestimmtes Schlagzeug, während der Text die Zuhörer dazu inspiriert, loszulassen wie der Wind und sich zu erheben, um wieder zu strahlen. Den Abschluss des Albums bilden Tracks wie Edge Of Reality, inspiriert von dem 86er Highlander-Film, und Bloodlines, das sich auf die Vampire: The Masquerade-Reihe von Brett- und Videospielen, zeigen die farbenfrohe Erzählweise der Band.

Frozen Crown definieren und verfeinern ihren Sound ständig und treiben ihre charakteristischen Elemente auf neue Ebenen der Komplexität, ohne dabei die charakteristischen eingängigen Hooks zu vergessen. War Hearts übertrifft ihre bisherigen Erfolge und festigt ihren Platz in der globalen Metalszene!

Frozen Crown über ihr neues Album: „War Hearts is our fifth album, but it’s also the first one as a 6-piece band and the first one on Napalm Records. It’s also the first album where all members actually make their appearance on the recording. For these reasons, War Hearts represents a new beginning, a fresh start, and it may be considered the first episode of Frozen Crown “reboot”. We wrote and arranged this album acting like we had no history at all, never afraid to repeat some of our trademark stylistic features. On the contrary, we highlighted and gave more value to them, to make our new songs sound 100% like us. We worked hard on the material to cut away all the useless parts and make the songs as catchy and straightforward they could be, and to make them sound like quintessential Frozen Crown.“

War Hearts – Tracklisting:

1. War Hearts

2. Steel And Gold

3. To Live To Die

4. Night Of The Wolf

5. On Silver Wings

6. Edge Of Reality

7. Bloodlines

8. I Am The Wind

9. King Of The Sky

10. Ice Dragon

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Bestellt euch euer Exemplar von War Hearts jetzt vor: hier

War Hearts wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Ltd. 1LP Gatefold Crystal Clear Black Marbled (Napalm Records Mailorder exklusiv) – streng limitiert auf 200 Exemplare

– 1LP Gatefold Translucent Red Farbig (Napalm Records Mailorder exklusiv)

– Digisleeve

– Digital

Frozen Crown – Live 2024

Awaken The World Tour 2024

Frozen Crown als Special Guest bei Kamelot

w/ Ad Infinitum & Blackbriar



12.10.24 NL – Utrecht / Tivoli Pandora

13.10.24 DE – Munich / Backstage

15.10.24 DE – Berlin / Kesselhaus

17.10.24 SK – Bratislava / Majestic Music Club

18.10.24 CZ – Zlin / Rock Cafe

19.10.24 SI – Ljubljana / Kino Siska

20.10.24 IT – Milan / Live Club

22.10.24 ES – Bilbao / Santana 27

23.10.24 ES – Madrid / La Riviera

25.10.24 FR – Lyon / La Rayonne

26.10.24 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

27.10.24 DE – Oberhausen / Turbinhalle

29.10.24 DE – Hamburg / Markthalle

30.10.24 BE – Antwerp / Trix

01.11.24 UK – Wolverhamption / KK’s

02.11.24 UK – London / Kentlish

03.11.24 UK – Manchester / Ritz

Frozen Crown sind:

Giada ‚Jade‘ Etro – Gesang

Federico Mondelli – Gesang, Gitarre

Fabiola Bellomo – Gitarre

Francesco Zof – Bass

Niso Tomasini – Schlagzeug

Alessia Lanzone – Gitarre

