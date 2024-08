Black Tusk: kündigen Co-Headline Europatour 2024 mit Lord Dying an

Das jüngste Album von Black Tusk, The Way Forward, ist ein Zeugnis der Unverwüstlichkeit. Der Verlust von Bassist Jonathan Athon hat sie schwer getroffen, aber sie haben sich durchgebissen und mit neuen Mitgliedern weitergemacht: den ehemaligen Mitstreitern Chris „Scary“ Adams und Derek Lynch am Bass. Sie kehrten zu ihren Wurzeln zurück und vermischten Metal, Sludge und Punk, um etwas Rohes und Echtes zu schaffen.

Jetzt freut sich die Band darauf, ihre 2024 stattfindende Co-Headline-Europatour mit Lord Dying anzukündigen. Es ist an der Zeit, die Bestie auf der Bühne zu entfesseln und Europa mit dem rohen, düsteren Sound, der sie ausmacht, zu überrennen. Egal, ob du im Pit stehst oder von hinten schreist, diese Tour ist für dich – die Gläubigen, die sich nach Authentizität und der brutalen Ehrlichkeit sehnen, die nur Black Tusks einzigartige Mischung aus Swamp Metal liefern kann.

Tourdaten:

5 October: Leeuwarden, NL @ Into the Void

6 October: Berlin, DE @ Cassiopeia

7 October: Hamburg, DE @ Headcrash

8 October: Kobenhavn, DK @ Stengade

9 October: Stockholm, SE @ Debaser Hornstulls Strand

10 October: Oslo, NO @ Vårland Bar & Scene

11 October: Tallin, EE @ Blow Up Fest

12 October: Jena, DE @ Rosenkeller E.V.

13 October: Salzburg, AT @ Rockhouse

14 October: Budapest, HU @ Robot

15 October: Zagreb, HR @ Vintage Industrial Bar

16 October: Munich, DE @ Backstage Halle

18 October: Antwerpen, BE @ Desertfest Antwerp

20 October: Portugalete, ES @ Groove

21 October: Vigo, ES @ Pub Transylvania

22 October: Madrid, ES @ Wurlitzer Ballroom

23 October: Barcelona, ES @ Sala Upload

25 October: Lille, IT @ Bloom

28 October: Carquefou, FR @ La Bulle Cafe

29 October: Strasbourg, FR @ The Black Shelter

31 October: London, FR @ Le Molodoi

2 November: Manchester, UK @ Damnation Fest

3 November: London, UK @ Heavy Psych Sounds Fest

Tickets könnt ihr direkt auf der Website von Black Tusk ergattern: https://blacktuskband.com/

The Way Forward, Black Tusks neuestes Album, ist ein unerbittlicher, ungeschminkter Marsch in die Zukunft, der die Narben und Geschichten der Band-Vergangenheit mit sich trägt, aber niemals zurückblickt. Die Leadsingle Brushfire ist ein fieses, hässliches Riff, das dich direkt in den Bauch trifft. Dance on Your Grave ist die Hymne für die Pits, die uns am Leben erhalten, und Breath of Life drängt sich wie ein tobendes Gewitter auf. Jeder Track auf diesem Album ist ein Stein in der Wand des Vermächtnisses der Band.

Hört euch das komplette Album, das am 26. April über Season Of Mist erschienen ist, auf dem offiziellen YouTube-Kanal an:

Bestellt euch The Way Forward hier: https://redirect.season-of-mist.com/BlackTuskWayForward

Neugierig geworden? Dann lest das begeisterte Review von unserem Time For Metal-Redakteur Jürgen S., der satte 9,5 von 10 Punkten für dieses Sludge-Meisterwerk vergeben hat (hier):

Black Tusk – Besetzung:

Andrew Fidler – Gitarre, Gesang

James May – Schlagzeug, Gesang

Derek Lynch -Bass, Gesang

Chris „Scary“ Adams – Gitarre, Gesang

Black Tusk online:

https://blacktusk.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/tcbt/

https://www.facebook.com/BlackTusk