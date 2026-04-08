Broken Music: kündigt EU/UK Tour der indischen Band Midhaven im April / Mai an

Broken Musik ist stolz, die anstehende EU/UK-Tour der indischen Progressive / Sludge Metal-Band Midhaven ankündigen zu können. Broken Musik bringt damit Midhaven mit ihrem kraftvollen, modernen Sound erstmals in größerem Umfang nach Europa. Die Formation aus Mumbai hat sich in den vergangenen Jahren mit ihrer Mischung aus Metal, progressiven Elementen und einer markanten, oft düsteren Atmosphäre einen Namen gemacht – nicht nur in ihrer Heimat, sondern zunehmend auch international.

Mit ihrer kommenden Tour wollen Midhaven diesen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Geplant sind Shows in mehreren europäischen Ländern sowie im Vereinigten Königreich, wobei sowohl Clubkonzerte als auch Festivalauftritte auf der Liste stehen.

Die Band gilt als eine der spannendsten Metal-Acts aus Indien und überzeugt vor allem durch ihre energetischen Live-Auftritte. Komplexe Songstrukturen treffen hier auf druckvolle Riffs und eine intensive Bühnenpräsenz, die das Publikum unmittelbar mitreißt. Gerade live entfalten die Songs ihre volle Wucht und zeigen, wie vielseitig der Sound von Midhaven tatsächlich ist.

Mit der Tour unterstreicht die Band ihren wachsenden internationalen Anspruch und nutzt die Gelegenheit, sich einem breiteren Publikum vorzustellen. Für Fans moderner, technisch versierter Metal-Spielarten dürfte diese Tour ein Pflichttermin werden.

Hier die anstehenden Tourtermine:

29/04 – SK – Bratislava – Muzeum Obchodu

01/05 – DE – Fintel – Krähenberg

02/05 – NL – Coevorden – MFC

04/05 – DE – Hannover – Béi Chéz Heinz

05/05 – CZ – Prague – Klubovna

07/05 – DE – Hamburg – Stellwerk Hamburg

08/05 – DE – Cottbus – Galerie Fango

09/05 – DE – Bremen – Betty’s Black Pearl by Betty Entertainment

10/05 – BE – Gent – Asgaard

13/05 – DE – Hildesheim – ClubVeb Hildesheim

14/05 – DE – Göttingen – Vinyl-Reservat

15/05 – NL – Amsterdam – Rock Club the Cave

16/05 – UK – Bridgwater – Cobblestones

17/05 – UK – London – Desertfest

18/05 – UK – Bournemouth – Bear Cave

20/05 – DE – Frankfurt – Ponyhof

21/05 – DE – Bamberg – Kontakt Kulturfestival

22/05 – DE – Dresden – Gockelscream Festival

24/05 – FR – Paris – Grand Paris Sludge Fest