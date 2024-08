Hammerfall: neues Album „Avenge The Fallen“ ist erschienen

Macht euch bereit, den Donner zu spüren! Hammerfall sind zurück mit ihrem elektrisierenden neuen Album Avenge The Fallen, das am 9. August über Nuclear Blast Records weltweit veröffentlicht wurde.

Die Musik des Albums wurde in Schweden von Hammerfall-Gitarrist Pontus aufgenommen und von Fredrik Nordström im Studio Fredman abgemischt, um wieder einmal den echten und unverfälschten Hammerfall-Sound zu kreieren, den die Fans so lieben, während die Vocals diesmal in L.A. zusammen mit Produzent Jay Ruston (Anthax, Crey Taylor, Amon Amarth, Steel Panther etc.) aufgenommen wurden.

Avenge The Fallen verspricht eines der ambitioniertesten und kraftvollsten Alben von Hammerfall zu werden, das auf ihrem Vermächtnis aufbaut und ihren Sound zu neuen Höhen treibt. Die Fans können mehr Hymnen, mehr epische Momente und den kompromisslosen Metal-Spirit erwarten, für den Hammerfall bekannt sind.

Neben dem epischen Titeltrack, der als Single erscheint, wird dieses Kraftpaket von einem atemberaubenden Musikvideo begleitet, das euch den Atem rauben wird. Der Track Avenge The Fallen ist eine kraftvolle Hymne, die mit einem tiefen, heroischen Chor beginnt, der wie der Schrei eines Kriegers erklingt. Macht euch gefasst auf hochfliegende Vocals, krachende Riffs und hymnische Melodien, wie sie nur Hammerfall liefern können.

Hammerfall – Besetzung:

Joacim Cans – Gesang

Oscar Dronjak – Gitarre

Fredrik Larsson – Bass

Pontus Norgen – Gitarre

David Wallin – Schlagzeug

