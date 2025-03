Arch Enemy – Blood Dynasty

Fazit

Michael Amott sagte: „the rule of metal is that you’ve got to keep trying to say the same thing, but in slightly different ways!” – und genau das haben Arch Enemy getan. Wie bereits erwähnt, ist das Album sauber produziert, hat seinen eigenen Charakter, aber der altbekannte „Arch-Enemy-Sound“ ist jederzeit herauszuhören. Vor Albumrelease wurden bereits vier Singles ausgekoppelt und auf den einschlägigen Plattformen zum Streamen zur Verfügung gestellt. Auf der einen Seite liefert das zwar ein vertrautes Gefühl, auf der anderen Seite schränkt es jedoch das Überraschungsmoment ein wenig ein. Nichtsdestotrotz eine tolle Platte, die ihren Vorgängern in nichts nachsteht.



Anspieltipps: Dream Stealer, Paper Tiger und Liars And Thieves