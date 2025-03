The Dead Daisies: rocken in diesem Sommer durch Europa & Großbritannien

The Dead Daisies haben im März 2025 eine Reihe großartiger Konzerte in Europa absolviert und freuen sich nun, weitere Tourneen, Festivalauftritte und auch eine neue Veröffentlichung ankündigen zu können.

Bereits im Sommer 2025 werden die Daisies für Festivalshows nach Europa zurückkehren, darunter befinden sich das Music Legends Festival in Spanien, das Graspop Metal Meeting in Belgien und das Basinfirefestin der Tschechischen Republik. Zusätzliche Auftritte in Deutschland, den Niederlanden, Polen und der erste Besuch in der Slowakei versprechen eingefleischten Rockfans weitere mitreißende Shows. Zu dieser Tour gesellen sich auch die englischen Retro-Rocker The Treatment mit ihrem ganz eigenen charakteristischen Sound.

Im August 2025 werden The Dead Daisies dann in Großbritannien eine acht Shows umfassende Tournee absolvieren, dazu gehört auch ihr allererster Auftritt beim legendären Stonedead Festival in Newark. Auf dieser Etappe wird die Band von der walisischen Rocksensation Scarlet Rebels und vom ehemaligen Revival Black-Sänger Dan Byrne unterstützt.

The Dead Daisies-Gitarrist Doug Aldrich ist schon voller Vorfreude: „Hey Leute, ich hoffe, dass es euch allen gutgeht, wo immer ihr seid! Die Termine für die Tourneen 2025 rücken näher und ich kann es kaum erwarten, wieder für euch zu spielen. Egal, wo wir uns sehen, wir werden Vollgas geben und gemeinsam mit euch garantiert einen fabelhaften Abend erleben. Also, auf geht’s 2025! Let´s go!!“

Zu Beginn des vergangenen Jahres hat die Band in Nashville, Tennessee und in Muscle Shoals, Alabama ihr neues Studioalbum Light ‘Em Up aufgenommen. Während ihres Aufenthalts in den berühmten Fame Studios haben sich die Musiker von der sagenumwobenen Umgebung inspirieren lassen und als Hommage an die eigenen musikalischen Einflüsse einige ihrer Lieblings-Bluesklassiker aufgenommen.

Man sollte also unbedingt die Augen offenhalten, wenn unmittelbar vor dem Sommer Lookin‘ For Trouble veröffentlicht wird.

Direkt anschließend werden The Dead Daisies mit starken Auftritten und gewohnt unvergesslicher Musik kräftig nachlegen und so die Fans das ganze Jahr über zum Rocken bringen.

Rock And Blues Is Alive & Well!

Tourdaten:

Europa – Juni

14 – Music Legends Festival Bilbao ES

17 – Zeche Carl Essen DE

19 – Gigant Apeldoorn NL

20 – Modernes Bremen DE

21 – Graspop Metal Meeting Dessel BE

23 – Hirsch Nürnberg DE

24 – Hellraiser Leipzig DE

25 – Hype Park Krakow PL

27 – Majestic Music Club Bratislava SK

28 – Basinfirefest Spalene Porici CZ

UK – August

13 – Limelight Belfast

14 – O2 Academy Edinburgh

15 – NX Newcastle

16 – KK’s Steel Mi Wolverhampton

19 – TramShed Cardiff

20 – Islington Assembly Hall London

21 – Picturedrome Holmfirth

23 – Stonedead Festival Newark