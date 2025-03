Nitro-X: “Heute Nacht” feiert den Geist des good old Rock ’n‘ Roll

Nach den erfolgreichen Nackenbrechern Jack The Ripper und Das Tier mit einigen zehntausend Streams und Downloads ziehen die Mannen von Nitro-X – Dirk, Gunther, Jack, Hajo und Ralf – jetzt ganz neue Saiten auf: Denn wer bislang von der Band Nitro-X, den Vorzeigerabauken der Neuen Deutschen Härte dachte, die Jungs ruhen sich auf ihren harterspielten und dornigen Lorbeeren lediglich aus, hat sich getäuscht!

Die neueste Single Heute Nacht ist eine Verneigung vor dem großen Geist des urtypischen Rock ’n‘ Roll. Der von der Band Nitrocore getaufte Cocktail aus Hardcore und Metal wurde also kurzerhand um eine bedeutende Spielart vorbildlicher Musikinspiration erweitert! Das bedeutet demnach: Feinster Twäng auf Level 12!

Und gar nicht faul, wurde zum Thema auch gleich das passende Video dazu gedreht!

Ein Roadtrip, der die Band in einem stilechten Ford Oldtimer bis in die Location begleitet, wo gleich darauf die Clubwände beben.

Die Messlatte steigt also, was den Anspruch an die Vielseitigkeit der Combo angeht. Mindestens so hoch, wie die Spannung des für den Sommer geplanten Albums.

Denn, wer es bislang nur geahnt hatte, kann sich nach der rockigen Single Heute Nacht sicher sein: Nitro-X sind gekommen, um in alle Richtungen zu rocken.