Nitro-X – Krieg

Das brandneue Album Krieg der Mannheimer Band Nitro-X sorgt in der Hardrock- und Punkrock-Szene für Interesse, welches am 02.02.2024 über das Label Boersma-Records veröffentlicht wurde. Mit einer Spielzeit von 56:40 Minuten und insgesamt 13 kraftvollen Songs liefert die neue Formation, die erst im Januar 2023 ins Leben gerufen wurde, eine erste musikalische Explosion. Die fünfköpfige Band besteht aus ehemaligen Mitgliedern von Astrum Et Abyssum sowie dem charismatischen Frontmann Dirk von Ex-plizit. Unter der Stimme des Sängers präsentieren Nitro-X eine energiegeladene Kombination aus Hardrock und Punkrock, die keine klare Grenze kennt. Die deutschen Lyrics und rockigen Melodien machen die Songs trotz ihrer düsteren Thematik sehr umgänglich. Die Energie und die kreativen Arrangements ziehen sich durch das Album, in dem man einen roten Faden sofort erkennen kann.

Krieg spiegelt die aktuelle gesellschaftliche Angst wider. Themen wie Krieg, Drogensucht oder eigene innere Zerfall werden intensiv besungen. Die Gangart ist dabei oft bedacht und mit feinen Nadelstichen versehen, anstatt in blinder Wut daher zu poltern. Drogentod driftet in tieftraurige Regionen ab. Gunther und Ralf an den Gitarren können auch diese gesetzten Passagen unterhaltsam mit ihren Instrumenten begleiten. Gleiches gilt für Schlagzeuger Jack, der zwischen Vollgas und Slow Motion variieren muss, um seinen Kollegen den richtigen Takt vorzugeben. Für Fans des deutschsprachigen Rocks mit tiefgründigen Texten gibt es mit dem Debüt Krieg von Nitro-X eine weitere gute Option, sich der inneren Sucht zu stellen. Etwas Luft nach oben bleibt in der ein oder anderen Passage, am Ende bleibt aber ein Ergebnis, mit dem alle zufrieden sein dürfen! Hört selber hinein, was euch Nitro-X zu sagen haben.

