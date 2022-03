Midsummer Music Festival: Termin und Line-Up steht fest

Freitag und Samstag gibt es im Rahmenprogram in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Droemer Knaur Lesungen mit Markus Heitz, Madeleine Puljic, Michael Peinkofer und Stefanie Hasse.





Direkt angrenzend zum Gelände wird es auch einen Campingplatz geben, auf dem sich die Besucher & Besucherinnen gemütlich vor und nach dem Festival treffen und gegebenenfalls auch eine Mütze Schlaf zu sich nehmen können. Hier wird es auch die Möglichkeit geben, zu frühstücken – der Campingplatz ist von Donnerstag, 23.6. – Montag 27.6. geöffnet. Das Gelände selbst wird neben Uhren, Schmuck, Merch; Klamotten und anderen nützlichen Dingen, eine Vielzahl von kulinarischen Angeboten aufweisen, ein erstes Highlight können wir schon mit den Barbecue-Spezialisten von Rost & Rauch ankündigen, die diesmal neben ihren beliebten Grillspezialitäten auch ein komplett veganes Grillerlebnis im Programm haben. Zudem werden die Kafferösterei Bienert, Jacky‘s Hanfhaus, Rock’n’Roll Catering, Kartoffelhaus, Tierisches Mittelalter Asinarius, Zaremba’s Knobi Baguettes, Urs Mittelalter Bäckerei und die Metbutze vertreten sein, mehr demnächst.

Tickets für 105,- € zzgl. Gebühren (Kinder bis 12 Jahre kostenlos), mit Camping 125,- € gibt es auf www.midsummerfestival.net/tickets



Weitere Informationen zum Festival gibt es auf www.midsummerfestival.net Tickets für Camping sind ab dem 1.1.2022 erhältlich.



Ein € von jedem verkauften Ticket geht an One for the Planet zur Unterstützung von Initiativen gegen Rassismus, gegen Umweltzerstörung und für soziale Gerechtigkeit.