Omnium Gatherum: kündigen Europatournee mit Fleshgod Apocalypse an

Nach der Veröffentlichung ihrer neuesten Single Fortitude aus dem kommenden Album Origin, das am 5. November erscheinen wird, haben die finnischen Melodic Deather Omnium Gatherum aufregende Neuigkeiten zu verkünden.

Am 29. September nächsten Jahres startet die Veleno Across Europe Tour 2022, die bis zum 13. November durch 40 Städte führt.

Als Special Guest werden Omnium Gatherum zusammen mit Fleshgod Apocalypse im Gepäck sein, unterstützt von Dark Mirror Ov Tragedy, Chaoseum, Irony Of Fate, Screaming Saviour, Ethereal Sin, W.E.B, Soulline und War Kabinett.

Omnium Gatherum live:

04.11. Helsinki, FI – Tavastia

05.11. Kouvola, FI – House Of Rock

06.11. Turku, FI – Utopia

10.11. Hämeenlinna, FI – Suistoklubi

11.11. Jyväskylä, FI – Lutakko

13.11. Tampere, FI – Olympia

Veleno Across Europe Tour 2022:

29.09. Übach-Palenberg, DE – Rockfabrik

30.09. Pagney, FR – Chez Paulette

01.10. Paris, FR – Petit Bain

02.10. London, UK – Underworld

04.10. Nantes, FR – Le Ferraileur

05.10. Barcelona, ES – Boveda

06.10. Madrid, ES – Copernico

07.10. Lisboa, PO – RCA Club

08.10. Porto, PO – Hard Club

09.10. Bilbao, ES – Live Stage

10.10. Toulouse, FR – Le Rex

12.10. Roma, IT – Largo

13.10. Milano, IT – Slaughter CLub

14.10. Sion, CH – Le Port Franc

15.10. Schaffhausen, CH – Kammgarn

16.10. Leipzig, DE – Hellraiser

18.10. München, DE – Backstage

19.10. Kosice, SL – Collosseum

20.10. Budapest, HU – A38

21.10. Sofia, BG – Mixtape 5

22.10. Bucharest, RO – Quantic Club

23.10. Cluj Napoca, RO – Form Space

25.10. Praha, CZ – Futurum

26.10. Poznan, PL – U Bazyala

27.10. Warsaw, PL – Proxima

28.10. Vilnius, LV – Vakaris

29.10. Riga, LV – Melna Piektdiena

30.10. Helsinki, FI – Aaniwalli

01.11. Stockholm, SE – Slaktkyrkan

02.11. Oslo, NO – Roverstaden

03.11. Gothenburg, SE – ValanD

04.11. Aalborg, DK – Metal Fest

05.11. Siegburg, DE – Kubana

06.11. Brugge, BE – Entrepot

08.11. Vienna, AT – Szene

09.11. Weinheim, DE – Cafe Central

10.11. Berlin, DE – Music Und Frieden

11.11. Essen, DE – Turock

12.11. Nijmegen, NL – Doornroosje

13.11. Leiden, NL – Gebr Nobel

Die Band über die Ankündigung der Tour:

„Leider wurde die Europatour mit Insomnium vor kurzem abgesagt, aber keine Sorge, wir sind mehr als glücklich, den europäischen Metalheads eine weitere, ziemlich lange Tour in guter Gesellschaft mit unseren italienischen Kumpels zu präsentieren – eine Tour mit Fleshgod Apocalypse. Bis zum nächsten Jahr müssen wir uns noch ein wenig gedulden, aber bis dahin sind wir super aufgeladen und voller Energie, also gute Zeiten und brutale Gigs voraus! See you on the road folks!“

Hier geht’s zur Rezension des kommenden Omnium Gatherum Albums Origin: