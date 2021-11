Archspire: kündigen Europatournee mit Decapitated an

Die kanadische Tech-Death-Band Archspire kündigt neue europäische Tourdaten zusammen mit Decapitated, Black Tongue und Inferi im Januar/Februar 2022 an! Die Band wird mit 350 bpm durch elf Länder donnern. Eine vollständige Liste der bestätigten Shows findet ihr unten. Tickets gibt es HIER zu kaufen. Archspire kündigten bereits die verschobenen Europa-Tourdaten für November 2022 an, zusammen mit Rivers Of Nihil und Allegaeon.

Archspire, Decapitated, Black Tongue und Inferi:

25. Jan 22 Wien (AT) Viper Room

26. Jan 22 Salzburg (AT) Rockhouse

27. Jan 22 München (DE) Backstage

28. Jan 22 Mailand (IT) Slaughter Club

29. Jan 22 Aarau (CH) KiFF

30. Jan 22 Lyon (FR) CCO

31. Jan 22 Istres (FR) L’Usine

01. Feb 22 Barcelona (ES) Bóveda

02. Feb 22 Madrid (ES) Caracol

03. Feb 22 Bilbao (ES) Bühne Live

04. Feb 22 Nantes (FR) Le Ferrailleur

05. Feb 22 Paris (FR) Le Trabendo

07. Feb 22 Southampton (UK) The Loft

08. Feb 22 Bristol (UK) The Fleece

09. Feb 22 London (UK) Islington Assembly Hall

10. Feb 22 Manchester (UK) Club Academy

11. Feb 22 Limerick (IE) Dolan’s Lagerhaus

12. Feb 22 Dublin (IE) Button Factory

13. Feb 22 Glasgow (UK) The Classic Grand

14. Feb 22 Sheffield (UK) Corporation

15. Feb 22 Birmingham (UK) Mama Roux’s

16. Feb 22 Brighton (UK) The Arch

17. Feb 22 Antwerpen (BE) Kavka

18. Feb 22 Oberhausen (DE) Kulttempel

19. Feb 22 Eindhoven (NL) Dynamo

20. Feb 22 Hannover (DE) Béi Chéz Heinz

21. Feb 22 Wiesbaden (DE) Schlachthof

22. Feb22 Haarlem (NL) Patronaat

23. Feb 22 Hamburg (DE) Bahnhof Pauli

24. Feb 22 Nürnberg (DE) Z-Bau

25. Feb 22 Berlin (DE) Hole44

26. Feb 22 Breslau (PL) Pralnia

27. Feb 22 Dresden (DE) Puschkin

Archspire, Rivers Of Nihil, Allegaeon und Black Crown Initiate:

11. Nov 22 Oberhausen (DE) Kulttempel

12. Nov 22 Karlsruhe (DE) Die Stadtmitte

13. Nov 22 Mailand (IT) Slaughter Club

14. Nov 22 Aarau (CH) KiFF

15. Nov 22 München (DE) Backstage Halle

16. Nov 22 Prag (CZ) Futurum

17. Nov 22 Wien (AT) Viper Room

18. Nov 22 Budapest (HU) Dürer Kert

19. Nov 22 Poznan (PL) U Bazyla

20. Nov 22 Dresden (DE) Puschkin

21. Nov 22 Berlin (DE) Hole44

22. Nov 22 Hannover (DE) Béi Chéz Heinz

23. Nov 22 Kopenhagen (DK) Stengade

24. Nov 22 Hamburg (DE) Logo

25. Nov 22 Nijmegen (NL) Doornroosje

26. Nov 22 Bristol (UK) Thekla

27. Nov 22 London (UK) O2 Academy Islington

28. Nov 22 Glasgow (UK) Cathouse

29. Nov 22 Manchester (UK) Rebellion

30. Nov 22 Birmingham (UK) Mama Roux’s

01. Dez 22 Southampton (UK) The Loft

02. Dez 22 Paris (FR) Gibus

03. Dez 22 Aarschot (BE) De Klinker Club

Die Band wird zur Promotion ihres neuen Albums Bleed The Future spielen, das am 29. Oktober 2021 erschienen ist. Lest selbst, warum unser Time For Metal Redakteur Juergen S. so fasziniert ist von dem Album: