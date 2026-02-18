Omnium Gatherum auf „European Tour 2026“ am 12.02.2026 im Knust, Hamburg

Nun muss etwas mehr umgebaut werden. Das Grund-Drumset bleibt stehen, aber diverse Becken, Snares und Fahnen werden montiert. War es vor der Bühne bei den ersten beiden Bands noch recht lückig, rücken jetzt einige nach, um möglichst dicht am Geschehen zu stehen. Die Bühne füllt sich ebenfalls, immerhin teilen sich sechs Musiker den Platz. Direkt neben dem Drumkit steht nun Aapo Koivisto an den Keyboards. Davor agieren mit Nick Cordle und Marcus Vanhala zwei Gitarristen sowie der bereits bekannte Bassist Erkki Silvennoinen. Dazu kommt Sänger Henry Hämäläinen, der hier auf den Punkt abliefert. Da hat die Band einen starken Ersatz für Jukka Pelkonen gefunden, dem man die Bürde dieser Rolle nicht anmerkt. Ab dem ersten Song The Last Hero zieht er voll durch und wirkt dabei absolut souverän. Bedingt durch die Menge an Menschen ist auf der Bühne zwar nicht allzu viel Platz, doch der vorhandene Raum wird genutzt. Links stehen oft Erkki und Nick beieinander, lassen die Haare kreisen oder übernehmen gemeinsam den Backgroundgesang. Manchmal gesellt sich Marcus dazu, der bekanntermaßen ja auch bei Insomnium spielt. Vor der Bühne zieht das Publikum mit, die wuchtigen Beats treiben alle an. Der melodische Death Metal kommt bestens an. Bereits nach dem dritten Song und der Begrüßung durch Henry bildet sich der erste Moshpit. The Darkest City sorgt für ordentlich Bewegung, was die direkt an der Bühne Stehenden deutlich zu spüren bekommen. Rempler bleiben da nicht aus, aber alles bleibt im Rahmen. Auch Omnium Gatherum haben mit May The Bridges We Burn Light The Way ein neues Album am Start, von dem rund ein Drittel der Songs auf der Setlist stammt. Der etwas sperrige Titel ändert nichts daran, dass Omnium Gatherum eine erstklassige Melodic-Death-Metal-Band sind. Sie werden ihrem Genre mehr als gerecht und räumen ordentlich ab. Auch ältere Stücke wie das etwas ruhigere The Unknowing oder Skyline vom Album Beyond sorgen für Begeisterung. Man merkt der Band die Spielfreude deutlich an, und selbst Erkki scheint der vorangegangene Auftritt mit In Mourning nichts auszumachen. Das war wohl eher das Warm-up. Die Finnen liefern ab und hinterlassen eine begeisterte Menge. Drei Zugaben gibt es noch, bevor Omnium Gatherum kurz nach Mitternacht die Bühne verlassen. Ein langer Abend. Dass das im Knust problemlos möglich ist, während andere, ebenfalls etwas abseits gelegene Locations früher Schluss machen müssen, überrascht mich schon. Inzwischen haben wir unsere Jacken geholt und treffen am Merch-Stand den Drummer von In Mourning. Der gebürtige Heidelberger hat einiges zu erzählen. Weil das sicher auch für andere spannend ist, laden wir ihn direkt in unseren Podcast Leise War Gestern ein. Natürlich lassen wir uns noch die mitgebrachte Platte signieren. Kurz darauf kommen auch die Musiker von Omnium Gatherum in den Vorraum. Das neue Album wird ebenfalls von allen unterschrieben, und damit habe ich mein Ziel erreicht. Dank eines ehemaligen Telekom-Arbeitskollegen (danke Christian) habe ich sogar noch eine haptische Karte bekommen, sodass auch die Dokumentation passt.

Wir verlassen das Knust gegen Viertel vor eins und machen uns auf den Heimweg. Das hat sich gelohnt. Trotz anfänglicher Skepsis war es am Ende ein hervorragender Abend mit richtig guter Musik.