Assignment: neues Album „With The End Comes Silence” erscheint am 20.03.2026 über Massacre Records

Die deutsche Progressive-Power-Metal-Band Assignment veröffentlicht am 20. März 2026 ihr neues Studioalbum With The End Comes Silence als CD Digipak, limitierte 2-LP sowie digital über Massacre Records.

Mit With The End Comes Silence verfeinern Assignment ihr Songwriting durch straffere Strukturen, eine dynamische Produktion sowie einen verstärkten Fokus auf emotionales Storytelling – und bewahren dabei ihre Power, den Thrash und die progressiven Einflüsse, die ihren Sound über die Jahre geprägt haben. Das Album wurde von Simone Mularoni (DGM) im Domination Studio gemischt und gemastert und verleiht dem bisher umfangreichsten Material der Band eine klaren Sound, Dynamik und eine cineastische Tiefe.

Assignment sind:

Diego Valdez – Gesang

Goran Panić – Gitarren

Heiko Spaarmann – Bass

Michael Kolar – Schlagzeug